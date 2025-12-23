Ryanair-vlucht abrupt onderbroken

Passagiers aan boord van een Ryanair-vlucht naar Faro moesten maandag geëvacueerd worden nadat de Boeing 737 MAX op de luchthaven van Edinburgh tegen een tankwagen was gebotst.

In botsing met een tankwagen

Het incident zou hebben plaatsgevonden toen het vliegtuig rond 10.00 uur als vlucht FR5667 richting de startbaan taxiede. Een passagier vertelde The Scottish Sun: ‘Het was eng, de piloot kwam over de intercom en probeerde te doen alsof het niet zo serieus was als het leek. Hij begon net te bewegen en reed naar de startbaan toen hij tegen de tankwagen botste. Gelukkig reden we niet te snel.’

Als voorzorgsmaatregel moesten de passagiers het vliegtuig verlaten en werden ze teruggebracht naar de terminal. Later onderging de Boeing een routine-inspectie. Een nieuw toestel bracht de passagiers naar hun eindbestemming, waar ze aankwamen met ruim twee uur vertraging.

Geen invloed op de luchthaven

Een woordvoerder van Edinburgh Airport liet aan Edinburgh Evening News weten dat het incident geen invloed heeft gehad op de operaties van de luchthaven.

Een woordvoerder van Ryanair zei: ‘Deze vlucht van Edinburgh naar Faro was zich aan het voorbereiden op vertrek toen de vleugeltip in contact kwam met de cabine van een brandstofwagen. Passagiers stapten normaal uit en er werd een vervangend vliegtuig geregeld om deze vlucht naar Faro uit te voeren.’

Botsingen tussen vliegtuigen en luchthavenvoertuigen komen vaker voor. Zo botste begin deze maand een tankwagen op een van de motoren van een Emirates A380 op de luchthaven van Manchester. Daardoor kon het toestel niet vertrekken.