Boeing schroeft 737 MAX-productie flink op

2026 moet het jaar van Boeing worden. Het 737 MAX-programma, dat flink wat hobbels kende, mag van de FAA nu flink opschroeven.

De Federal Aviation Administration (FAA) heeft groen licht gegeven om de 737 MAX-productie van Boeing uit te breiden. De vliegtuigfabrikant mag van 38 naar 42 leveringen per maand opschalen. De komende maanden wil Boeing dat getal ophogen naar 47, met als einddoel 53 leveringen per maand aan het einde van 2026. Dat meldt Simple Flying.

Boeing ontving de toestemming van de FAA eerder dit jaar, maar haalde de doelen zelf niet. Dat kwam door problemen in de productiecapaciteit en de toeleveringsketen. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant slaat nu de handen ineen met Spirit Aerosystems, dat zo’n zeventig procent van de onderdelen voor de 737 MAX produceert. Dat leidt tot een hogere kwaliteitsgarantie en een betere productieflow. De FAA blijft echter met de neus bovenop de productie zitten. Elk vliegtuig dat van de band rolt krijgt een kritische inspectie. Dat moet wel, omdat er in het verleden meerdere incidenten zijn geweest met de Boeing 737 MAX.

737 MAX 10

Naast een verhoogde productie, verwacht Boeing in 2026 ook eindelijk haar 737 MAX 10 gecertificeerd te krijgen. Dat proces duurt inmiddels al jaren en heeft te maken met systemen in de cockpit die niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Daar heeft Boeing nu een nieuw plan voor ingediend, dat inmiddels bij de FAA ligt. Als er een akkoord komt, kan de langverwachte Boeing 737 MAX 10 eindelijk gecertificeerd worden. Wanneer dit toestel uiteindelijk haar certificering krijgt, moeten alle vliegtuigen binnen drie jaar voorzien zijn van de verbeterde veiligheidssystemen.