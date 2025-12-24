F-35 vloog maar helft van de tijd

In 2024 vlogen F-35’s van de Amerikaanse luchtmacht maar voor de helft van de tijd. Dat is 17 procent onder de minimale prestatie-eis. Dat komt door problemen bij Lockheed Martin.

Dat blijkt uit data van een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. In 2024 waren de F-35’s maar 50 procent van de tijd inzetbaar. Dat had te maken met onderhoudsproblemen bij Lockheed Martin, de fabrikant van het gevechtsvliegtuig. Het Pentagon hield Lockheed Martin te weinig verantwoordelijk voor de slechte onderhoudsprestaties.

Uit het rapport bleek ook dat het F-35 Joint Program Office (JPO) geen duidelijke afspraken had over hoe vaak de machines inzetklaar moesten zijn. Ook werden regels over materiaalinspectie en rapportage van overheidseigendommen niet goed genoeg nageleefd. Het Pentagon betaalde zo’n 1,7 miljard euro aan Lockheed Martin, ondanks het feit dat de vliegtuigen ongeveer de helft van de tijd niet inzetbaar waren en niet voldeden aan de minimale eisen. Een slordige fout voor een programma dat de Amerikaanse overheid zo’n twee miljard dollar kost voor de aanschaf, het gebruik en onderhoud van de F-35. Persbureau Reuters deed navraag bij Lockheed Martin, maar die wilde niet reageren.

Nederlandse F-35’s

In september hadden de Nederlandse F-35’s een drukke maand. Zij kwamen toen in actie boven Polen, nadat Russische drones herhaaldelijk het luchtruim binnen waren gedrongen. Dat gebeurde tijdens luchtaanvallen op Oekraïne, dat grotendeels aan Polen grenst. In twee weken tijd moesten de Nederlandse gevechtsvliegtuigen meerdere keren in actie komen. De F-35’s waren van 1 september tot 1 december verantwoordelijk voor het bewaken van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.