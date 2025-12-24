Een één jaar oude Airbus van Aer Lingus staat de komende maanden aan de grond. Het toestel maakte zo’n harde landing dat het landingsgestel volledig vernield werd. Dat gaat Aer Lingus miljoenen kosten.

: ‘Gloednieuwe’ Airbus nu alweer aan de grond

De Ierse flag carrier nam bijna precies een jaar geleden haar twee eerste Airbussen A321XLR in gebruik. Die toestellen dragen de registraties EI-XLR en EI-XLT. Aer Lingus zet ze in op zowel trans-Atlantische als Europese routes. Het betrokken toestel, de EI-XLT, heeft volgens data van FlightRadar tot nu toe 915 vluchten voltooid. Maar daar blijft het voorlopig ook bij.

Op 13 december vloog de EI-XLT als vlucht EI155 van Londen Heathrow naar Dublin. Tijdens de landing, rond het middaguur, kreeg het toestel te maken met flinke weersomstandigheden en harde windstoten. Daardoor kwam de Airbus met een enorme klap op de grond terecht. Dat gebeurde met een g-kracht van 3,3. Normaal gesproken liggen landingen tussen de 1,1 en 1,4 g. Omdat deze landing zo hard was moest het vliegtuig geïnspecteerd worden vooraleer het weer kon vliegen.

Tijdens de inspectie bleek dat het landingsgestel dusdanig beschadigd was, dat repareren niet meer kon. Het moet nu volledig vervangen worden. De Airbus gaat voorlopig niet meer de lucht in, en dat gaat Aer Lingus miljoenen kosten.

Marabu

In juli maakte een A320neo van Marabu zo’n harde landing, dat het toestel een aantal dagen aan de grond stond. Dat gebeurde op Funchal in Madeira, een vliegveld dat berucht is om de harde windstoten. Na inspectie mocht het toestel nog wel terugvliegen naar Duitsland, maar in Nürnberg moest de Airbus alsnog een uitgebreide inspectie krijgen.