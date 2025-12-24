Miljoenenstrop dreigt voor Ryanair

Budgetvlieger Ryanair riskeert een boete van 256 miljoen euro van de Italiaanse mededingingsautoriteit. Volgens de autoriteit zou de low cost airline misbruik maken van haar marktdominantie door beperkingen op te leggen aan reisbureaus die vliegtickets van Ryanair verkopen.

De toezichthouder stelt dat deze praktijken invloed hadden op boekingen van en naar Italië. Ryanair zou de reisbureaus hebben beperkt in de manier waarop zij de vluchten mochten combineren met andere diensten.

Beperkingen voor reisbureaus

Volgens de uitspraak maakte de luchtvaartmaatschappij het voor de bureaus economisch of technisch moeilijk om Ryanair-tickets te combineren met andere luchtvaartmaatschappijen of reisproducten.

De airline introduceerde bijvoorbeeld gezichtsherkenning voor klanten die via platforms van derden boeken. Vervolgens blokkeerde het betaalmethoden die vaak door online reisbureaus worden gebruikt. Ook legde de maatschappij partnerschapsovereenkomsten op die de manier beperkten waarop reisbureaus Ryanair-vluchten in reispakketten konden opnemen.

De toezichthouder verklaarde dat deze maatregelen de keuze van de consument beperkten en de concurrentie in de reisbranche verminderden. Het merkte ook op dat het groeiende marktaandeel van de luchtvaartmaatschappij, gecombineerd met structurele voordelen, Ryanair in staat stelde onafhankelijk van zowel concurrenten als consumenten te handelen.

Ryanair gaat in beroep tegen boetebesluit

Volgens de Italiaanse autoriteit begon het misbruik in april 2023 en duurde het in ieder geval tot april 2024. De airline kondigde aan dat het onmiddellijk in beroep zou gaan tegen de ‘bizarre en ongerechtvaardigde beslissing’ van de autoriteit. ‘Ryanair kijkt ernaar uit om deze juridisch gebrekkige uitspraak en de absurde boete van €256 miljoen met succes ongedaan te maken bij de rechtbank,’ liet CEO Michael O’Leary weten.



