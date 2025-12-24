Onrust op nieuwe KLM-route

Een KLM-vlucht van Schiphol naar de Indiase stad Hyderabad kreeg zondag te maken met een bommelding.

Volgens bronnen ontving de internationale luchthaven Rajiv Gandhi in Hyderabad rond middernacht via e-mail een bommelding gericht op de vlucht vanuit Amsterdam. De Boeing 787-9 was nog een half uur verwijderd van zijn eindbestemming toen de gezagvoerder op de hoogte werd gebracht. Vanwege de korte resterende vluchtduur besloot de bemanning door te vliegen naar Hyderabad. De vlucht landde veilig om 01.00 uur, alle 258 passagiers en bemanningsleden bleven ongedeerd.

Na de landing werd de Dreamliner naar een afgezonderde plek op de luchthaven gebracht. Daar mochten de passagiers in kleine groepjes uitstappen. Later volgde een inspectie van het vliegtuig, waarin niets ongewoons werd gevonden.

Niet de eerste bommelding

De luchthaven van Hyderabad wordt al langer geteisterd door dergelijke meldingen. Op 6 december ontvingen twee internationale vluchten e-mails over bommeldingen op de luchthaven van Hyderabad. Vlucht 277 van British Airways en vlucht 373 van Kuwait Airways waren slachtoffers van de bedreigingen. De BA-vlucht landde veilig in de vroege ochtend, de andere vlucht keerde terug naar de luchthaven van vertrek.

Op 5 december werd op Emirates-vlucht EK526 vanaf Dubai naar Hyderabad ook een bommelding ontvangen. Het vliegtuig landde veilig en werd naar een afgelegen plaats gebracht, waar passagiers mochten uitstappen volgens standaard procedures.

Op 4 december werd een IndiGo-vlucht vanaf Medina, Saoedi-Arabië naar Hyderabad omgeleid naar Ahmedabad na een soortgelijke melding. Het toestel landde veilig op de luchthaven Sardar Vallabhbhai Patel in Ahmedabad.

Hyderabad

KLM vliegt pas sinds september weer drie keer per week tussen Amsterdam en de Indiase stad. Daarvoor vloog de airline zestien jaar lang niet naar de bestemming. De luchtvaartmaatschappij besloot de lijndienst weer op te pakken wegens de ‘bovengemiddelde’ economische groei. De stad kent meer dan 800 farmaceutische bedrijven en er zijn een groot aantal Amerikaanse en Europese IT-ondernemingen neergestreken. ‘India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld en een belangrijke handelspartner voor Nederland en de EU. De afgelopen jaren is het aantal passagiers tussen Amsterdam en India bijna verdubbeld. Met Hyderabad als nieuwe en belangrijke zakelijke bestemming in India breidt KLM haar netwerk verder uit om aan deze groeiende vraag te voldoen’, aldus Maarten Stienen, COO van KLM, in een verklaring.