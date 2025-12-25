Etihad businessclass naar Azië: luxe voor een spotprijs?

Met enige regelmaat strooit Etihad met opvallend scherpe aanbiedingen naar Azië: economy retour voor minder dan €500 of businessclass voor zo’n €1.500. Maar wat krijg je daar eigenlijk voor? En is een overstap in Abu Dhabi het waard? Up in the Sky vloog mee in de businessclass van Etihad van Amsterdam naar Jakarta, met een korte transfer in Abu Dhabi.

Pre-boarding

De vlucht naar Abu Dhabi vertrekt ’s avonds vanaf Schiphol. De check-in verloopt soepel en het baliepersoneel is opvallend vriendelijk. Businessclass-passagiers krijgen toegang tot de Aspire Lounge, waar we ons nog even terugtrekken. Lang genieten zit er echter niet in: de afhandelaar opent de gate al anderhalf uur voor vertrek.

Boarding

Bij de gate kondigt Etihad trots het ‘boarding concept’ aan: eerst de achterste rijen, om het instappen efficiënter te laten verlopen. In de praktijk blijkt het voor veel passagiers toch wat te ingewikkeld, waardoor het proces chaotisch verloopt. Gelukkig mogen businessclass-reizigers gewoon als eersten aan boord.

Eenmaal in de Airbus A350-1000 verschijnen snel een glas champagne en de menukaart. Slippers, amenity kit en beddengoed liggen al keurig klaar – het begin is veelbelovend.

Stoel en comfort

De businessclass-stoelen in de A350 zijn bijzonder comfortabel. Na vertrek kan de suite worden afgesloten met een schuifdeurtje, maar zelfs met de deur open heb je nauwelijks zicht op je buren. Fijne details zijn de mogelijkheid om via Bluetooth je eigen koptelefoon te verbinden en het kleine ‘moving map’-schermpje in de afstandsbediening.

Minpuntje is de positie van de stoel ten opzichte van het raam: die staat vrij ver naar binnen, waardoor naar buiten kijken bijna onmogelijk is. Jammer, zeker voor wie graag geniet van het uitzicht.

Entertainment en wifi

Het entertainmentaanbod is ruim voldoende voor één lange vlucht, maar wie heen én terug met Etihad vliegt, heeft de leukste titels er waarschijnlijk snel doorheen. Elke film start bovendien met een reeks promotiefilmpjes over Abu Dhabi – dat voelt wat verplicht.

WhatsApp is gratis voor leden van het Etihad Guest-programma, maar ook in businessclass moet voor volledig internet worden betaald. De meegeleverde headset oogt goedkoop en heeft geen noise cancelling, al maakt de stille A350 gelukkig veel goed.

Service en catering

De service aan boord blijkt sterk afhankelijk van de crew en het moment waarop je wordt geholpen. Bij het opnemen van de bestelling moet regelmatig worden nagevraagd of gerechten nog beschikbaar zijn.

Kort na take-off volgen drankjes en warme nootjes, vergezeld door een voorverpakte koude handdoek. Het diner wordt vlot geserveerd – waarschijnlijk omdat de vlucht naar Abu Dhabi met zo’n zes uur relatief kort is. Het eten is van goede kwaliteit, maar de presentatie op een plastic dienblad doet wat afbreuk aan het premiumgevoel.

Op de stoel staat een plastic flesje water, wat geen overbodige luxe blijkt: na het diner komt de crew nauwelijks meer langs en blijft er zichtbaar afval in de cabine liggen. Vlak voor de landing, rond 06.00 uur lokale tijd, volgt nog een koude handdoek, maar koffie of een ontbijt blijft achterwege.

Overstap in Abu Dhabi

Wanneer de daling wordt ingezet, is dat bij Etihad onmogelijk te missen: een stortvloed aan luide aankondigingen vult de cabine. Wel worden fast track-kaarten uitgedeeld voor de security in Abu Dhabi.

Na landing verloopt de transfer efficiënt. De reguliere rijen zien er weinig aantrekkelijk uit, maar met fast track – waar je actief om moet vragen – ben je snel door de controle. De Etihad Lounge is stijlvol en ruim, maar met slechts twee uur overstaptijd blijft het bij een snelle kop koffie. Het is al snel weer tijd om te boarden voor de vlucht naar Jakarta.

Tweede vlucht: Etihad 787-9

Deze keer stappen we in een Boeing 787-9. Boarding verloopt een stuk soepeler en al snel zitten we op onze plek voor de dagvlucht naar Indonesië.

De ervaring is grotendeels vergelijkbaar met die in de A350, maar de stoelindeling verschilt flink. Sommige stoelen staan direct aan het raam en bieden veel privacy, andere juist ver van het raam met weinig beschutting, en er zijn zelfs stoelen die achteruit kijken. Alle plaatsen kosten hetzelfde, dus het loont om vooraf goed te kiezen en tijdig te reserveren.

Op deze vlucht biedt Etihad ‘anytime dining’ aan en komt de crew regelmatig langs met drankjes. De service is duidelijk beter en enthousiaster dan op het eerste traject. Eén constante blijft: de vele, luidruchtige aankondigingen. De cabine kan in enkele seconden veranderen van een oase van rust in een levendige souk. Een volumeknop zou hier geen overbodige luxe zijn.

Oordeel

De businessclass van Etihad is, zeker bij acties, een absolute koopje. Wie voor minder dan €2.000 naar Azië kan vliegen, maakt kans op een fantastische deal. Wel is het zaak goed op te letten welk toestel en welke stoel je kiest: niet alle vliegtuigen hebben lie-flat stoelen en de indelingen verschillen sterk per type.

Daarnaast speelt geluk met de bemanning een rol. Het product is sterk, maar de service kan wisselvallig zijn. Een mogelijk nadeel is de ligging van Abu Dhabi. De relatief korte nachtvlucht vanuit Europa maakt het lastig om echt goed te slapen voordat de lange dagvlucht verdergaat.

Wie puur naar de prijs kijkt, staat voor een interessante keuze: premium economy met KLM, Singapore Airlines of Emirates – of businessclass met Etihad. In dat geval is Etihad absoluut het proberen waard.