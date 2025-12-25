Historisch moment voor Rusland: Baikal vliegt weer

De Russische Baikal vliegt weer na vele problemen. Het toestel vloog met een volledig in Rusland ontwikkelde VK-800 turbopropmotor en AV-901-propeller.

Ondanks de succesvolle test waren er eerder forse vertragingen, technische problemen en stijgende ontwikkelingskosten. Wordt dit toestel echt de nieuwe ruggengraat van de Russische regionale luchtvaart?

Nieuwe Russische turboprop de lucht in

Volgens Russische media heeft de Baikal succesvol de eerste vlucht uitgevoerd. Dit werd gedaan met zowel een motor als propeller van het land. Na sancties tegen westerse onderdelen moest Rusland noodgedwongen versneld overschakelen op eigen productie. Met de vlucht lijkt de geplande opvolger van de iconische Antonov An-2 een stap dichter bij operationele inzet.

As per Russian media, the replacement of Antonov An-2 (1947 Design), a "UZGA LMS-901 Baikal" aircraft powered by a Russian engine has completed its maiden flight.



Statement of the Russia's Ministry of Industry and Trade : The "Baikal" aircraft successfully completed its maiden… pic.twitter.com/y2LWLr06m3— FL360aero (@fl360aero) December 24, 2025

Project vol vertragingen, fouten en financiële druk

De ontwikkeling van de Baikal liep volledig vast door een combinatie van technische problemen. Bovendien kwamen er geopolitieke sancties. Tegelijkertijd doken interne ontwerpissues op, waaronder stabiliteitsproblemen bij lage snelheid. Deze uitdagingen dreven de kosten fors op, waardoor UZGA extra financiering moest aanvragen bij het Ministerie. Politieke beslissers overwogen zelfs om het project stop te zetten of over te dragen.

Bestellingen, productieplannen en Kazachse betrokkenheid

Ondanks de onzekerheid tekende Aurora Airlines in 2023 een intentie voor 95 toestellen tussen 2026 en 2030. Een ambitieuze order, bedoeld om oude An-2’s te vervangen en regionale routes te versterken. Ook Kazachstan speelt een sleutelrol. Het land bezit twintig procent in Baikal-Engineering, krijgt volledige documentatie en mag het toestel onder licentie bouwen en exporteren. Dat verkleint de sanctierisico’s en opent nieuwe markten in Azië en Afrika. De vraag naar lichte utility-vliegtuigen is groot, maar afhankelijk van tempo en certificering. Rusland werkt tegelijk aan meerdere toestellen. De Il-114-300, Osveya en de TVRS-44, waarmee het land de eigen luchtvaartproductie wil heropbouwen.

Compact toestel met grote verwachtingen

De Baikal is ontworpen als licht multi-purpose vliegtuig voor afgelegen gebieden. Dit toestel moet tot 12 passagiers vervoeren, een lading tot twee ton dragen en landen op onverharde strips in verre oostelijke regio’s. Het doel was vooral om het toestel betaalbaar en robuust te bouwen. Dat moest tevens blijken in lage onderhoudskosten, eenvoudig te opereren en geschikt voor extreme weersomstandigheden.