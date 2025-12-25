Krijgt Elbers er concurrenten bij?

India krijgt een aantal nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Deze moeten de concurrentie aangaan met het gigantische IndiGo, dat recentelijk te kampen had met een grote storing.

De Indiase overheid heeft twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen toestemming gegeven om zich voor te bereiden op een start in de markt, kort nadat een grote verstoring bij IndiGo het binnenlandse vliegverkeer in India vrijwel tot stilstand bracht. Al Hind Air en FlyExpress hebben van het ministerie van Burgerluchtvaart een zogeheten no objection certificate (NOC) ontvangen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor operatie.

Minister van Burgerluchtvaart Kinjarapu Ram Mohan Naidu maakte het nieuws woensdag bekend via X. Eerder kreeg Shankh Air, een maatschappij uit de deelstaat Uttar Pradesh, ook al een NOC. Die airline mikt op een start van de vluchten in 2026.

Volgens minister Naidu zet de overheid al langer in op meer aanbieders in de Indiase luchtvaart, een markt die tot de snelst groeiende ter wereld behoort. Hij wees daarbij op het overheidsprogramma UDAN, dat regionale verbindingen stimuleert. Dankzij die regeling kunnen kleinere maatschappijen, zoals Star Air, India One Air en Fly9, een belangrijkere rol spelen in de verbindingen binnen het land. Volgens de minister is er nog ruimte voor verdere groei.

Crisis bij IndiGo

De timing van het nieuws is opvallend: begin december 2025 kreeg IndiGo, de grootste airline van het land, te maken met een ongekende operationele crisis. Het gevolg was een kettingreactie op luchthavens door heel India, waar duizenden reizigers strandden. In één week tijd werden meer dan 5.000 vluchten geschrapt. Op 5 december alleen al zouden circa 1.600 vluchten aan de grond zijn gebleven.

De problemen ontstonden vooral door een botsing tussen IndiGo’s sterk op maximale inzet gebaseerde bedrijfsmodel en nieuwe Flight Duty Time Limitation (FDTL)-regels. Die regels moeten ervoor zorgen dat piloten voldoende rust krijgen tussen diensten, maar bleken in de praktijk een flinke impact te hebben op de planning.

Duopolie

De Indiase luchtvaart is de afgelopen jaren sterk geconsolideerd. IndiGo en de Air India Group (Air India en Air India Express) hebben samen meer dan 90 procent marktaandeel. Tegelijkertijd verdwenen de afgelopen tien jaar meerdere airlines van het toneel, waaronder Jet Airways en Go First, vooral door financiële problemen. De privatisering van Air India zorgde daarnaast voor verdere herschikking in de sector.

Met het toelaten van nieuwe spelers hoopt het ministerie de afhankelijkheid van de twee grote aanbieders te verkleinen en herhaling van grootschalige verstoringen te voorkomen. Volgens de Indiase luchtvaartautoriteit DGCA zijn er momenteel negen operationele airlines in India: Air India, Air India Express, IndiGo, Alliance Air, Akasa Air, SpiceJet, Star Air, Fly91 en IndiaOne Air.