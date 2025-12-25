Spaanse luchtmacht doet kerstinkopen bij Airbus

Airbus heeft vlak voor de kerst een bestelling bevestigd van het Spaanse ministerie van Defensie. De Spaanse luchtmacht schaft achttien Airbus C295-transportvliegtuigen aan.

Airbus heeft eerder deze week laten weten dat de Spaanse luchtmacht achttien extra C295’s afneemt. Met de bestelling komt het totaalaantal van dit type toestel in Spaanse dienst op 46. De toestellen worden in verschillende configuraties gebruikt voor transporttaken, maritieme patrouille en surveillance.

Dat de bestelling op handen was werd duidelijk in september. Toen maakte de Spaanse regering bekend €3,7 miljard uit te trekken voor de aankoop van nieuwe vliegtuigen en helikopters voor de krijgsmacht. Dit pakket omvatte onder meer Hürjet jettrainers, C295-transportvliegtuigen en NH-90-, H135- en H175-helikopters voor uiteenlopende taken. Eerder deze maand werd al duidelijk dat dit om maar liefst 100 helikopters van Airbus zou gaan.

C295

Airbus reageerde enthousiast op de bekendmaking: ‘Deze bestelling bevestigt opnieuw Spanje’s toewijding aan de C295 en versterkt de nationale strategische autonomie en soevereiniteit, terwijl ze tegelijk de ontwikkeling van de Spaanse luchtvaartindustrie en het volledige industriële ecosysteem stimuleert’, aldus Jean-Brice Dumont, Head of Air Power bij Airbus Defence and Space.

De achttien C295’s worden in twee batches geleverd. De eerste is bedoeld voor opleiding en voor het vervoer van passagiers, parachutisten en vracht bij de Militaire Luchttransportschool op vliegbasis Matacán in Salamanca. De tweede groep C295’s zal worden ingezet voor parachutistendroppings en luchtvrachtdroppings. In transportconfiguratie kan het toestel 70 militairen of 50 parachutisten vervoeren. De levering avn de eerste batch C295’s staat gepland tussen 2026 en 2028. De tweede batch moet volgen tussen 2030 en 2032.

De overeenkomst omvat ook de levering van een geavanceerd grondtrainingssysteem met meerdere vluchtsimulatoren, computerondersteunde lesmiddelen en software voor trainingsmanagement voor zowel de Militaire Transportschool als de Militaire Parachutistenschool in Murcia. Daarnaast voorziet het contract in uitgebreide ondersteuning voor de C295-vloot bij de Militaire Transportschool, waaronder vliegtuigonderhoud, beheer van alle benodigde materialen voor de toestellen en het beheer van het trainingscentrum tot en met december 2032.