Trump vliegt met low-cost luchtvaartmaatschappij

Donald Trump Jr, de zoon van de Amerikaanse president, stapte op een Southwest Airlines-vlucht vanuit Phoenix. Het ging hierbij om een reguliere vlucht. De gebeurtenis werd vastgelegd door een medepassagier en ging snel rond op sociale media.

Om dit mogelijk te maken waren er wel extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Trump maakte gebruik van privétrappen naar het toestel en werd bij elke stap begeleid door de Secret Service. @elizabethmelicharrealtor UH…IS DON JR ON MY SOUTHWEST FLIGHT? ✈️ ♬ original sound – Elizabeth Melichar

Regeringstoestel

Ondanks het incidentele gebruik van commerciële vluchten, maakt de familie regelmatig gebruik van hun eigen toestel. Zo bezocht hij in januari Groenland, terwijl zijn vader toen sprak over de mogelijke aankoop van het eiland. Naast de Airforce One bezit Donald Trump ook zijn eigen gerenoveerde Boeing 757, beter bekend als ‘Trump Force One’. Dat toestel werd in 2022 operationaal na een uitgebreide opknapbeurt. Trump Force One ©Thomás Del Coro

Incident met Ivanka Trump

Toch gaan zulke vluchten niet altijd goed. Eerder werd Ivanka Trump gespot op een JetBlue-vlucht, maar die reis verliep niet zonder incidenten. Tijdens het instappen werd ze door een medepassagier verbaal aangevallen. Volgens ooggetuigen schreeuwde hij dat haar vader, Donald Trump, ‘het land verwoest’. De betrokken passagier werd uiteindelijk van het toestel verwijderd.

Vertraging van het nieuwe toestel

Het nieuwe Air Force One-programma van president Trump loopt opnieuw flinke vertraging op. De twee nieuwe Boeing 747-8-vliegtuigen, die moeten dienen als de opvolgers van de huidige regeringsvliegtuigen, worden nu pas halverwege 2028 verwacht. Vier jaar later dan oorspronkelijk gepland. De toestellen worden voorzien van geavanceerde communicatie- en verdedigingssystemen en zijn bedoeld om de president veilig en efficiënt te vervoeren tijdens officiële reizen.