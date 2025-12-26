747 keert om boven Sahara

Vorige week kreeg een Lufthansa-vlucht een opvallende wending. De Boeing 747 was van Frankfurt onderweg naar Johannesburg. De eindbestemming lag echter heel ergens anders.

De Boeing 747-8, registratie D-ABYK, steeg op 20 december om 22:36 uur op vanaf de luchthaven van Frankfurt. De Queen of the Skies had als eindbestemming Johannesburg in Zuid-Afrika. Vlucht LH572 van Lufthansa moest daar zo’n tien uur later aankomen. Maar zo’n 3,5 uur na de takeoff kreeg de vlucht een onverwacht verloop.

Om nog onbekende reden besloot de bemanning een u-bocht te maken en terug te vliegen. Op dat moment bevond de Boeing 747 zich al diep in het Algerijnse luchtruim. De eindbestemming van het toestel werd daardoor niet Johannesburg, maar Rome Fiumicino. Het vliegtuig landde daar om 4:15 uur, na een vluchtduur van ongeveer zes uur.

Vlucht LH572 keerde boven de Sahara om

Nadat de machine in Rome vier uur aan de grond stond, vloog die alsnog terug naar Frankfurt. De passagiers van de desbetreffende vlucht werden omgeboekt naar andere alternatieven. De Boeing 747 zelf vloog een aantal uren later alweer naar New York. Wat er uiteindelijk met het toestel aan de hand was, is nog altijd niet bekend.

British Airways

In november haalde een Superjumbo, de King of the Skies, ook de eindbestemming niet. De A380 steeg met zeven uur vertraging op vanaf Johannesburg. Daardoor zou de bemanning uit haar uren lopen. Hierop besloot de crew uit te wijken naar Madrid, de maximale bestemming die het personeel binnen de legale uren zou halen. De gestrande passagiers werden door twee A321’s opgehaald in de Spaanse hoofdstad.