Drukste kerst ooit voor de luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen draaien met volle vluchten richting de feestdagen en spreken van de drukste kerstperiode. Toch verloopt het niet overal vlekkeloos. Door een storing op Schiphol bleven zo’n twintigduizend koffers achter en is het onzeker of alle bagage voor kerst wordt bezorgd.

De luchthaven en airlines werken met mankracht en nabezorging om achterstanden in te halen, maar reizigers moeten rekening houden met vertraging en mogelijke claims.

Schiphol worstelt met nasleep bagagestoring

Schiphol kampt nog steeds met de nasleep van een grote storing in het bagagesysteem afgelopen vrijdag in vertrekhal 2. Naar schatting zijn er daardoor twintigduizend koffers achtergebleven. De luchthaven meldt dat het nog enkele dagen kan duren voordat alle tassen zijn nagezonden en kan niet garanderen dat gedupeerde reizigers hun bagage vóór kerst terugzien. Tijdens de storing moest bagage handmatig ingevoerd worden, waardoor koffers simpelweg niet meer mee konden op de vlucht. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk, maar inmiddels wordt samen met luchtvaartmaatschappijen gewerkt aan het wegwerken van de achterstand. KLM zegt ‘alles op alles te zetten’ om bagage zo snel mogelijk te bezorgen en schadeclaims worden naar redelijkheid vergoed.

Topdrukte op luchthavens

De Britse Civil Aviation Authority meldt dat ruim 335.000 reizigers op Kerstavond vertrekken of aankomen op Britse luchthavens, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar en het hoogste aantal sinds metingen begonnen in 1972. Selina Chadha, directeur van de Britse Civil Aviation Authority, zei: ‘We hebben nu meer mensen die vliegen dan ooit tevoren, en liggen op koers voor de grootste kerstuittocht in de geschiedenis.‘ Manchester Airport verwacht alleen al op 24 december zo’n 75.000 passagiers en 208 vertrekkende vluchten, met Amsterdam, Parijs en Dublin als favorieten. Heathrow noteert zijn drukste decembermaand ooit en rekent zelfs op 152.000 reizigers op Eerste Kerstdag, terwijl EasyJet spreekt van het drukste kerstseizoen in de geschiedenis van de maatschappij. © Rotterdam The Hague Airport

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar wereldwijd worden luchthavens overspoeld door reizigers. In de Verenigde Staten staan tussen Kerstavond en Nieuwjaarsdag 32,5 miljoen stoelen gepland, 2,4% meer dan vorig jaar, en meer dan 52 miljoen mensen worden op Amerikaanse luchthavens verwacht volgens de AAA. Nederlandse luchthavens, waaronder Schiphol, verwachten ook een grote drukte en waarschuwen voor langere wachtrijen.

Waardering voor personeel

Met recordaantallen passagiers, groeiende vluchtcapaciteit en volle terminals lijkt kerst 2025 de boeken in te gaan als de drukste kerst tot nu toe voor de luchtvaart. Terwijl families aanschuiven aan de kersttafel, blijft de luchtvaart in beweging. Piloten, cabinecrew, engineers, bagageafhandelaars en luchtverkeersleiders draaien op volle toeren. In terminals hangen kerstbomen, crew delen soms koekjes uit en op sommige vluchten sieren kleine kerstbomen de cabine, maar achter die gezelligheid gaat hard werk schuil.