Europees land krijgt een bijzonder vliegtuig cadeau

Turkije heeft een VIP-Airbus A319 geschonken aan Albanië. Het voormalige Turkse staatsvliegtuig versterkt de diplomatieke en economische banden tussen beide landen en heeft een marktwaarde van 11,9 miljoen dollar.

Dit nieuws komt op een opmerkelijk moment omdat Turkish Airlines eerder besloot zich terug te trekken uit de samenwerking met Air Albania.

Bilaterale overeenkomst

De overdracht van het vliegtuig maakt deel uit van een bilaterale schenkingsovereenkomst tussen Turkije en Albanië. De overeenkomst werd op 25 december 2025 door president Erdoğan bekrachtigd. Het vliegtuig dient als doel om de relatie tussen beide landen te versterken. Beide regeringen hebben hun intentie uitgesproken om de samenwerking verder uit te breiden op technisch en defensiegebied. Tegelijkertijd is de schenking een symbolisch gebaar van Turkije’s steun aan Albanië’s regionale ontwikkeling en integratie-inspanningen.

Türkiye’den Arnavutluk’a 11,9 Milyon Dolarlık Uçak Hibesi



Resmi Gazetede yayınlanan bilgilendirmeye göre uçuşa elverişli durumda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait TC-GVC tescilli Airbus A319 uçağı, Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edildi.



TC-GVC tescilli uçak ilk uçuşunu Şubat 2000… pic.twitter.com/oOOnkFVgUg— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) December 26, 2025

Een bijzonder vliegtuig

Het vliegtuig, registratienummer TC-GVC, maakte zijn eerste vlucht op 28 februari 2000. Aanvankelijk diende het als VIP-vliegtuig bij de Italiaanse luchtmacht. In april 2005 werd het door Turkije gekocht en jarenlang ingezet als staatsvliegtuig voor officiële delegaties en diplomatiek vervoer. Het toestel is volledig gecertificeerd voor vluchtoperaties en heeft tot nu toe 10.176 vlieguren voltooid. Turkije blijft overigens niet zonder staatsvliegtuig. Het land beschikt nog steeds over grote toestellen zoals de Jumbojet, A340, A330, naast kleinere vliegtuigen voor officiële doeleinden. Opvallend is dat het toestel deel uitmaakte van de vloot van Turkish Airlines. Eerder trok de nationale luchtvaartmaatschappij zich terug uit de samenwerking met Air Albania, dat inmiddels niet meer operationeel is.

Einde van Air Albania

Air Albania werd in mei 2017 opgericht als publiek-private onderneming, met de Albanese president Edi Rama als initiatiefnemer en met steun vanuit Ankara. Turkish Airlines nam een aandeel van 49 procent, Albcontrol tien procent en het Albanese investeringsfonds MDN 41 procent. Vanaf de eerste vlucht in 2018, uitgevoerd met een A319 van Turkish Airlines tussen Tirana en Istanbul, leek het project veelbelovend, vooral voor de groeiende toeristische sector van Albanië. Toch bleek de concurrentie van gevestigde Europese budgetmaatschappijen zoals Ryanair, Wizz Air en Austrian Airlines al snel te groot. Air Albania kon niet opboksen tegen de lage prijzen en het brede netwerk van deze airlines, waardoor veel routes binnen korte tijd werden stopgezet.