Passagier probeert te reizen met opvallende bagage

Een 22-jarige vrouw die naar Londen wilde reizen, is gearresteerd in Miami. Ze probeerde tientallen kilo’s wiet aan boord te krijgen van een Virgin Atlantic-vlucht. Er hangt haar nu een gevangenisstraf boven het hoofd.

De vrouw, met een Britse nationaliteit, wilde deze week van Miami naar Londen Heathrow vliegen. Voor haar vlucht met Virgin Atlantic had ze twee koffers ingecheckt. In die koffers zat echter een opvallende en verboden inhoud. Toen douanebeambten haar bagage moesten inspecteren, namen ze een sterke geur waar. Daarop werden de koffers door een röntgenscan gehaald. Zo ontdekten ze dat de vrouw maar liefst 65 pond marihuana bij zich had. Dat is omgerekend bijna dertig kilo. Daarnaast had ze ook duizend dollar cash geld in haar portemonnee zitten.

De jonge vrouw hangt nu een celstraf van minimaal drie jaar boven het hoofd. Door de grote hoeveelheid die ze bij zich droeg kan haar celstraf zelfs hoger uitvallen. In veel Amerikaanse staten wordt recreatief wietgebruik gedoogd, maar niet in Florida. De luchthaven van Miami krijgt regelmatig te maken met passagiers die drugs proberen te smokkelen.

Smokkel in Amsterdam

In oktober werd een Amsterdamse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel via Schiphol. De aanhouding volgde op een eerder onderzoek naar een 72-jarige passagier die met vier kilo drugs naar de Malediven wilde vliegen. De drugs zaten verstopt in een koffer met dubbele bodem. De nu aangehouden Amsterdammer was vermoedelijk zijn opdrachtgever. De Koninklijke Marechaussee doorzocht vervolgens zijn huis. Daar troffen ze tientallen kilo’s verdovende middelen aan, vermoedelijk bestemd voor uitvoer via Schiphol.