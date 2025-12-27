Kerstwonder: stewardess redt baby van de dood

Het was een spannende kerstmis voor de crew van Brussels Airlines. Tijdens hun layover stikte een baby. Eén van de stewardessen bedacht zich geen moment en greep direct in.

De bemanning van de Belgische flag carrier was op 24 december, kerstavond, aangekomen in Nairobi in Kenia. Daar hadden ze een layover voor de boeg. Normaal gesproken een moment van opladen en ontspannen voor de crew, maar niet deze keer. Terwijl het personeel aan het eten was, hoorden ze in het restaurant een moeder om hulp schreeuwen. Het bleek dat haar baby aan het stikken was. Een andere gast had de baby in de heimlich-greep gehad, maar die methode werkt bij kleintjes niet vanwege hun kleine lijfje. Daarop besloot stewardess Ellen Jonckheere direct in te grijpen, zo meldt Het Laatste Nieuws. Ze kreeg hierbij hulp van collega’s Melody de Blomme en Tom Hendrickx.

Ze nam de baby over en paste gelijk de ehbo toe die stewards en stewardessen in hun initial-training aangeleerd krijgen. Ellen legde de baby op haar arm en begon met vijf rugslagen. Al heel snel kwam het kindje weer bij bewustzijn. Ondertussen werd de ambulance opgeroepen. Die nam de baby daarna over en bracht moeder en kind naar het ziekenhuis.

Ongedierte

In oktober kwam Brussels Airlines nog met een opvallend voorval in het nieuws. De maatschappij ontsloeg toen drie ervaren stewardessen, nadat zij een vlucht niet uit wilden voeren. Ze meldden zich unfit for duty nadat de schoonmaakploeg melding had gemaakt van ongedierte aan boord. Hierop konden de crewleden hun biezen pakken en wegwezen. Het voorval leidde tot enorme onrust binnen vakbonden en de maatschappij zelf.