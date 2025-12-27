Turkse Airbus strandt met probleem op Schiphol

Een Airbus A321 van Turkish Airlines kwam vorige week boven Amsterdam in de problemen, toen de bemanning een hydraulische fout opmerkte. Na de landing bleef het toestel nog enige tijd op Schiphol staan.

Vlucht TK1955 van Turkish Airlines, registratie TC-LSA, vloog op zaterdag 20 december van Istanbul naar Amsterdam. Het toestel verliet de Turkse luchthaven om 19:45 uur, om in drie uur naar Schiphol te vliegen. Via het oosten vloog de Airbus het Nederlandse luchtruim binnen, en lijnde zich ongeveer boven Leiden op om te landen op de Kaagbaan.

Maar tijdens de daling ontdekte de bemanning een hydraulische fout. Daarop vroegen ze aan de luchtverkeersleiding of er na de landing een sleepwagen klaar kon staan. Vervolgens vroeg de luchtverkeersleiding of de machine nog maar op één hydraulisch systeem vloog. De crew meldde dat ze er nog twee hadden die wel werkten. Ongeveer 25 minuten later landde de Turkish Airlines-vlucht veilig op Runway 06. Vervolgens bleef de Airbus wel nog enige tijd aan de grond staan. De terugvlucht naar Istanbul werd geannuleerd. De volgende dag, 21 december, vloog de machine na zestien uur alsnog terug naar de Turkse stad.

