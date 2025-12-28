Einde van een tijdperk voor TUI

TUI heeft haar laatste Boeing 737-700 met pensioen gestuurd. De Belgische tak van de vakantievlieger was de enige die nog met het toestel vloog. Het vliegtuig staat nu in Engeland, waar het waarschijnlijk ontmanteld zal worden.

Op 8 december maakte de Boeing 737-700, registratie OO-JAR, haar laatste commerciële vlucht naar Rabat in Marokko. Tegen het begin van de middag was het toestel terug op Brussel. Daarmee kwam er een einde aan haar 16-jarige trouwe dienst. Slechts een dag later werd de machine overgevlogen naar Nottingham. Tien dagen later vervolgde het haar weg naar St. Athan. Dit vliegveld in Wales is doorgaans de laatste bestemming voor vliegtuigen, de meesten worden hier ontmanteld. Dat is waarschijnlijk ook het lot van de Boeing.

Daarmee is de single aisle-vloot van TUI gestandaardiseerd naar de Boeing 737-800 en de MAX 8. Dat vermindert de kosten van onderhoud en reparatie, en stroomlijnt de training van crew. De vakantievlieger heeft aangegeven ook niet de 737 MAX 7 aan haar vloot toe te voegen, wanneer de certificering klaar is. In plaats daarvan staat er nog een hele reeks bestellingen van de grotere MAX 8-variant klaar. Dit toestel bespaart de TUI Group zo’n 16 procent aan kerosinekosten.

Curaçao

De Nederlandse tak van TUI floreert deze kerstvakantie op de route Amsterdam – Curaçao. De hele vakantie lang wordt er achttien keer per week op het Caribische eiland gevlogen. Ongeveer drie keer per dag steekt een Dreamliner de Atlantische Oceaan over, onderweg naar de zon. Volgens Arjan Kers, algemeen directeur van TUI, vieren mensen de feestdagen graag op de Antillen.