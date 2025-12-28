India onderneemt stappen na IndiGo-crisis

Weken nadat een crisis bij IndiGo duizenden vluchten aan de grond hield, onderneemt de Indiase luchtvaartautoriteit stappen om een volgende crisis te voorkomen.

Tijdens de grote annuleringsgolf van IndiGo werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de Indiase luchtvaartsector is. De luchtvaartmaatschappij van Pieter Elbers beschikt over een marktaandeel van ongeveer 65 procent. De overige 35 procent is grotendeels in handen van de Air India Group (27%) en een aantal kleinere spelers.

De Indiase luchtvaartautoriteit wil de dominantie van IndiGo op de binnenlandse markt doorbreken. Deze heeft daarom twee nieuwe maatschappijen toestemming gegeven om vluchten uit te voeren. Het gaat specifiek om een ‘no-objection certificate’ voor de regionale luchtvaartmaatschappij alHind Air en FlyExpress. Dit nieuws werd bevestigd door luchtvaartminister Ram Mohan Naidu in een bericht op X.

Op haar website schrijft alHind Air in eerste instantie regionale vluchten te willen uitvoeren in het zuiden van India met een ATR 72-turboprop. De maatschappij geeft aan over drie toestellen te beschikken. FlyExpress heeft zich nog niet publiekelijk geuit. De website van deze nieuwe airline toont enkel de tekst ‘Coming Soon’ voor een afbeelding van een Boeing 737-800NG.

Onstuimige groei

De Indiase luchtvaartsector groeit razendsnel. Het land klimt uit de armoede en steeds meer burgers kunnen zich een vlucht veroorloven. Deze groei verloopt echter onstuimig en de sector kan de vraag naar vliegreizen nauwelijks bijhouden. De snelle expansie van IndiGo lag mede ten grondslag aan de grote problemen begin december; de maatschappij beschikte over onvoldoende personeel om aan de nieuwe, strengere rusttijdenregels van de luchtvaartautoriteit te voldoen.

Ook bij de concurrentie zijn er zorgen. Na de crash van Air India afgelopen voorjaar bleek de maatschappij aan talloze veiligheidsvoorschriften niet te voldoen. De Indiase luchtvaartautoriteit DGCA, die bekendstaat als een van de strengste ter wereld, stelde in een rapport maar liefst 51 tekortkomingen vast bij Air India, waarvan er zeven als ernstig werden aangemerkt.