Nieuwe straaljager weer een stap dichterbij 

In 2022 sloegen Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan de handen ineen voor de ontwikkeling van een nieuwe geavanceerde straaljager. Een van de landen heeft de begroting inmiddels gepresenteerd.

Het ministerie van Defensie van Japan maakte bekend dat het de voortgang en budgettaire planning voor het volgende-generatie-straaljager-programma heeft beoordeeld. Het vormt een volgende stap in de vooruitgang van het programma, dat inmiddels Global Combat Air Programme (GCAP) is gaan heten, waaraan Japan werkt met Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Het ministerie bevestigde eveneens dat de drie landen nauw zullen blijven samenwerken om het eerste toestel in 2035 operationeel te krijgen. Daarin werken de drie nationale defensiebedrijven, Mitsubishi Heavy Industries, BAE Systems en Leonardo, samen binnen één gezamenlijk samenwerkingsverband. Ze zijn verantwoordelijk voor de belangrijke onderdelen van het toestel en de ondersteunende systemen.

De joint venture zal een gevechtsvliegtuig van de zesde generatie ontwikkelen voor gebruik door de regeringen van de drie landen, met de mogelijkheid om het toestel in de toekomst ook aan andere landen of overheidsklanten te verkopen. De bedrijven hebben aangegeven dat zij elk een belang van 33,3% zullen aanhouden in het nieuwe bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk zal hebben. De eerste CEO zal afkomstig zijn uit Italië.

Partners

De drie landen begonnen in december 2022 met de ontwikkeling van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig. Eerder was het Zweedse SAAB ook onderdeel van GCAP, maar de Zweden trokken zich vorig jaar terug uit dit project. Behalve discussie over de mogelijke toetreding van Saoedi-Arabië, lijkt de samenwerking rond de straaljager verder soepel te verlopen.

Ondertussen werken Frankrijk, Duitsland en Spanje aan hun eigen gevechtsvliegtuig van de volgende generatie, wat binnen de sector zorgen oproept over de vraag of Europa in staat is om twee langdurige programma’s parallel te ondersteunen. Dit project gaat echter nog niet zonder slag of stoot, vooral tussen Parijs en Berlijn zijn er meermaals confrontaties geweest.