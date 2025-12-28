Piloot en steward lopen op Schiphol tegen de lamp

Een piloot en een steward die zaterdag een vlucht hadden, kwamen niet ver. Bij de crew security op Schiphol liepen ze allebei al tegen de lamp, toen bleek dat er nog alcohol in hun bloed zat.

Op luchthavens wordt ook vliegend personeel voorafgaand aan elke vlucht gecontroleerd, net als passagiers. Af en toe zit daar ook een alcoholcontrole bij, vooral na feestdagen als koningsdag of kerstmis. Crew mag voorafgaand aan een vluchtopdracht tien uur van tevoren niet meer drinken. Sommige maatschappijen zijn hier zelfs strenger op. Toch ging het zaterdagochtend mis bij een controle op Schiphol. Een piloot en een steward werden allebei gepakt, toen bleek dat er nog resten alcohol in hun bloed zaten.

De piloot bleef onder de maximale alcoholnorm tijdens de test, en kwam er bij het Openbaar Ministerie vanaf met een vliegverbod van een uur. Van zijn werkgever mocht hij echter linea recta terug naar huis. Wat de gevolgen voor zijn carrière zijn, is niet duidelijk. De steward had het nog een stuk bonter gemaakt. Tijdens een controle is een promille van 0,2 toegestaan, maar bij hem was dit hoger. Daarom kreeg hij een vliegverbod van vijf uur en een geldboete van 1100 euro. Ook hij ging dus die dag niet meer de lucht in. In totaal zijn 212 mensen de dag na kerst gecontroleerd.

Tien keer over alcohollimiet

In oktober werd een stewardess van United Airlines na de landing door de medische dienst van boord gehaald. Tijdens de vlucht had ze zoveel wodka gedronken, dat het niet meer goed met haar ging. Bezorgde collega’s sloegen hierop alarm. Bij een bloedtest bleek dat de vrouw 215 milligram alcohol in haar bloed had, meer dan tien keer de toegestane hoeveelheid. Extra opvallend: de stewardess werd niet ontslagen, maar diende zelf haar ontslag in. Verder kreeg ze een geldboete.