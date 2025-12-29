Airbus A220 vast in de sneeuw

Een Airbus A220 van SWISS werd kort na de landing op Kittilä, Lapland door de wind de sneeuw in geblazen. Het vliegtuig was na de landing tot stilstand gekomen, maar de windvlaag zorgde ervoor dat het toestel over de taxibaan gleed en in een sneeuwberg terechtkwam.

Het toestel was zaterdagmiddag geland vanuit Genève op de Finse luchthaven met aan boord 150 passagiers. De Airbus zat enkele uren vast in de sneeuw terwijl luchthavenpersoneel probeerde het toestel te bergen. Uiteindelijk konden alle passagiers en bemanningsleden ongedeerd uitstappen. Ook een zakenvliegtuig raakte vast in de sneeuw.

Moeilijke weeromstandigheden

De taxisnelheid op het vliegveld werd door de weeromstandigheden teruggebracht tot minder dan drie knopen. De windkracht bedroeg op dat moment 29 knopen met windstoten tot 41 knopen, waarbij de windrichting vrijwel gelijk was aan die van de landingsbaan. Deze moeilijke omstandigheden kunnen er soms toe leiden dat vliegtuigen glijden op gladde start- of taxibanen. Daarom verlagen vliegvelden de snelheidslimieten om ongelukken te voorkomen.

Nadat de sneeuw was geruimd en het vliegtuig veilig naar een parkeerplaats was gesleept, hadden de grondmedewerkers naar verluidt moeite om trappen aan te sluiten aan het vliegtuig, omdat de harde wind aanhield. De vlucht was rond 16:00 uur geland, maar de passagiers konden pas om 19:20 uur het vliegtuig verlaten. Hoewel de A220 geen schade opliep, werd de terugvlucht naar Genève geannuleerd. Het toestel staat nog altijd in Kittilä.