Bijna-botsing: piloot verwart links en rechts

Passagiers aan boord van twee vliegtuigen maakten eerder deze maand spannende momenten mee. De twee toestellen wisten elkaar maar net te ontwijken na take off vanaf Houston George Bush Intercontinental Airport.

Hoewel het voorval al plaatsvond op 18 december, komen de details nu pas aan het licht. Het lijkt erop dat de crew van een van de vliegtuigen de instructie om na het opstijgen naar links te draaien niet opvolgde. In plaats daarvan keerde het toestel naar rechts.

De betrokken toestellen

Het betrof een Airbus A320neo van Volaris El Salvador en een Embraer E145 van United Express, dat wordt geëxploiteerd door CommuteAir. De Volaris Airbus A320neo stond klaar om op te stijgen vanaf landingsbaan 33L, terwijl de Embraer van United Express klaarstond om op te stijgen vanaf landingsbaan 33R.

Na het opstijgen kregen de piloten van het Volaris-vliegtuig van de luchtverkeersleiding de instructie om iets naar links te draaien in een richting van 110 graden. De piloten van het United Express-toestel kregen de instructie om naar rechts te draaien in een richting van 340 graden.

De Airbus kreeg als eerste toestemming om op te stijgen. Twintig seconden later kreeg de Embraer toestemming om op te stijgen. Uiteindelijk begonnen beide vliegtuigen ongeveer tegelijkertijd aan hun startprocedure. Dit had geen probleem hoeven zijn, aangezien ze na het opstijgen instructies hadden gekregen die een botsing zou voorkomen.

Verwarring in de cockpit

Na het opstijgen dachten de piloten van de machine van Volaris dat ze de instructie hadden gekregen om naar rechts af te slaan en contacteerden zelfs de luchtverkeersleiding om te bevestigen dat dit de juiste vliegrichting was.

De verkeersleider herhaalde in eerste instantie de instructie, onwetend dat het vliegtuig al aan de verkeerde bocht was begonnen, en zei: ‘Even kijken, Jetsal 4321, ja, dus bocht naar links naar 110.’

Op dat moment waren de piloten van de Volaris al naar rechts gedraaid en werd er een botsingswaarschuwing geactiveerd op het systeem van de luchtverkeersleider. Zelfs toen reageerde de verkeersleider niet meteen op de situatie, omdat hij bezig was met het geven van toestemming voor de start aan een ander vliegtuig.

In de cockpit van de Embraer trad een noodwaarschuwingssysteem in werking. Dit systeem staat bekend als TCAS, wat staat voor ‘Traffic Alert and Collision Avoidance System‘. Dankzij een hoorbaar alarm in de cockpit werden de piloten gewaarschuwd voor de bijna-botsing. De crew wist hierdoor de botsing te voorkomen.