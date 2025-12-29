Dodelijk ongeluk tussen twee helikopters

Bij een botsing tussen twee helikopters is zondag één piloot om het leven gekomen. De andere piloot raakte zwaar gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Aan boord van beide toestellen waren geen passagiers en het incident vond plaats in het Amerikaanse Hammonton, New Jersey.

Botsing boven Hammonton

De twee helikopters, een Enstrom F-28A en een Enstrom 280C, botsten volgens de FAA boven het Hammonton Municipal Airport. Eén helikopter vloog in brand. Getuigen melden dat zij eerst een luide knal hoorden en vervolgens een helikopter ondersteboven naar de grond zagen draaien. Kort daarna verloor ook de tweede helikopter controle. In beelden en foto’s is een donkere rookpluim te zien. Een caféhouder vertelt dat de piloten vaste gasten waren en die ochtend samen hadden ontbeten.

Onderzoek gestart

De FAA en de NTSB onderzoeken het incident. Volgens een oud-onderzoeker van beide organisaties zullen communicatie en zichtbaarheid tussen de twee toestellen waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormen. Hoewel het tijdens de crash bewolkt was, waren windsnelheid en zicht volgens AccuWeather goed. Hammonton ligt in het zuiden van de staat New Jersey, op circa 56 kilometer ten zuidoosten van Philadelphia. De omgeving staat bekend om landbouw en ligt nabij de uitgestrekte Pine Barrens-wildernis.

Helikopters van Enstorm

De Enstrom F-28 (N520H) en 280C (N280MG) behoren tot lichte helikopters van de Amerikaanse fabrikant Enstrom Helicopter Corporation. Het type werd in 1965 geïntroduceerd en sindsdien zijn er ruim twaalfhonderd toestellen geproduceerd. Beide modellen worden aangedreven door Lycoming-motoren, vergelijkbaar met die in lichte sportvliegtuigen. De F-28 geldt als het basisplatform en de 280-serie is aerodynamisch verfijnd en herkenbaar aan een gestroomlijndere romp. Binnen deze modellen bestaan diverse varianten, waaronder turbo-aangedreven uitvoeringen. De helikopters worden wereldwijd gebruikt.