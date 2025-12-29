Luchtvaartmaatschappij viert jubileum met speciale livery

Cathay Pacific viert volgend jaar haar tachtigste verjaardag en doet dat op bijzondere wijze. De airline brengt de iconische groene en witte Lettuce Leaf Sandwich-livery terug op een Airbus A350.

Deze retro-uitvoering, met karakteristieke horizontale groene strepen, sierde het Cathay Pacific-vlootbeeld van 1971 tot 1994. Nu wordt het opnieuw toegepast om het jubileum te vieren.

Speciale Airbus A350 gespot

De Airbus A350 met de speciale livery is rond de kersttijd gespot in een onderhoudshangar van HAECO in Xiamen, China. Daar kreeg het toestel een nieuwe verfbeurt. Opvallend is dat het vliegtuig nummer tachtig op de romp draagt. Het toestel zal naar verwachting in de komende weken aan reguliere vluchten deelnemen, waarmee de feestelijkheden officieel van start gaan. Bovendien gaan er speculaties rond dat andere vliegtuigen, waaronder een Boeing 777-300ER en een Boeing 747-8F vrachtvliegtuig, eveneens deze retro-livery zullen krijgen.

Cathay Pacific is bringing back the 'lettuce' retro livery on A350 B-LRJ for the 80th anniversary… it's in the paint shop now and looking sharp with those bold green/white stripes. Imagine if they went ahead and painted the British flag 🇬🇧 as well.. that would be quite a sight.… pic.twitter.com/MvBEKgnxR6— Fahad Naim (@Fahadnaimb) December 26, 2025

Een terugblik op de historie

Cathay Pacific werd op 24 september 1946 opgericht door voormalig militair piloten Syd de Kantzow en Roy Farrell. De airline groeide van een kleine cargodienst uit tot een van Azië’s grootste internationale luchtvaartmaatschappijen. De Lettuce Leaf-livery, met de iconische Brunswick Green-strepen tussen twee witte delen, is nog altijd een geliefd beeld bij vliegtuigspotters en passagiers die de maatschappij door de jaren heen hebben meegemaakt. Hoewel deze stijl in de jaren ’90 werd vervangen door het huidige ontwerp, bleef groen een kernkleur binnen de merkidentiteit van Cathay Pacific.

Nieuwe livery, oude herinneringen

De terugkeer van de retro-livery zal sterke nostalgische gevoelens oproepen bij passagiers en fans van de luchtvaart. Cathay wil met deze actie niet alleen haar rijke historie benadrukken, maar ook een feestelijk tintje geven aan een jaar vol jubileumactiviteiten. Naast de speciale livery staan dit jaar ook netwerkuitbreidingen, nieuwe lounges in New York en Hong Kong, en de introductie van volledig vlak liggende stoelen in de regionale business class op het programma.