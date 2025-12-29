Ryanair-vlucht keert om door gewonde passagiers

Een Ryanair-vlucht op weg naar de zon eindigde zondagmiddag in een onverwachte terugkeer. Tijdens de cabine-service kwam het toestel in hevige turbulentie terecht. Hierdoor werden passagiers en trolleys door het gangpad meegesleurd. Meerdere inzittenden raakten hierbij gewond.

De Boeing 737-8 MAX, registratie EI-HGO, vertrok vanuit Birmingham naar Tenerife South toen het toestel boven de Franse westkust in ernstige turbulentie terechtkwam. ©Flightradar24

Start van de vlucht

De Boeing vertrok zondag 28 december rond 14:50 uur (UTC) vanaf Birmingham Airport en steeg aanvankelijk zonder incidenten naar kruishoogte FL370. De vlucht volgde een zuidwestelijke koers, passeerde het zuidelijke deel van Engeland en zette vervolgens koers richting de Golf van Biskaje. Terwijl de cabinecrew bezig was met de service, kwam het toestel plotseling in hevige, onverwachte turbulentie boven zee.

Incident boven Brest

Door de weersomstandigheden werden trolleys door het gangpad geslingerd, terwijl meerdere passagiers tegen stoelen en bagage botsten. Het cabinepersoneel staakte onmiddellijk de service. De piloten besloten niet verder te vliegen naar de Canarische Eilanden. Het toestel daalde naar tienduizend voet om terug te keren naar Birmingham Airport. De terugkeer duurde in totaal ruim vijftig minuten. Rond 15:50 uur (UTC) maakte de 737 MAX een veilige landing op baan 15, waar hulpdiensten klaarstonden om gewonden te behandelen. Over het precieze aantal en de ernst van de verwondingen is nog geen officiële informatie beschikbaar, maar meerdere passagiers werden ter plaatse verzorgd.

Ryanair recentelijk weer getroffen

Een Ryanair-vlucht van Berlijn naar Milaan moest eerder ook al uitwijken naar Memmingen na hevige turbulentie boven Zuid-Duitsland. Het toestel met 170 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, raakte tijdens de vlucht in ernstige schokken, waardoor negen mensen gewond raakten, onder wie een tweejarig kind en een vrouw met een hoofdwond. Drie passagiers moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Door de schade aan het vliegtuig werd verdere voortzetting van de vlucht niet toegestaan en organiseerde Ryanair busvervoer voor de gestrande reizigers. Het noodweer veroorzaakte daarnaast in de regio aanzienlijke schade aan gebouwen.