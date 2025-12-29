Populaire bestemming vanaf Schiphol bereikt record

Vienna Airport, de vijftiende meest populaire bestemming vanaf Schiphol, bereikt vlak voor het einde van het jaar een belangrijke mijlpaal. In 2025 verwelkomde de luchthaven tweeëndertig miljoen passagiers.

Daarmee werd een nieuw jaarlijks record werd gevestigd. De definitieve cijfers voor het hele jaar worden op 20 januari 2026 bekendgemaakt.

Een bijzondere verrassing

De tweedertigmiljoenste passagier kreeg een bijzondere verrassing. Angela reisde samen met haar zus Carmen vanuit Boekarest met Austrian Airlines. Bij aankomst werden ze persoonlijk begroet door Barbara Novak, wethouder Financiën en Economische Zaken van Wenen, en Julian Jäger, CEO van Vienna Airport. Als blijk van waardering ontvingen zij Vienna City Cards, vouchers voor shoppen en dineren en toegang tot de lounges van de luchthaven.

Populaire bestemming voor Nederlanders

Ook voor Nederlandse reizigers blijft Wenen een geliefde bestemming. In 2025 vlogen 779.610 passagiers vanaf Schiphol naar de Oostenrijkse hoofdstad. Een lichte stijging van 1,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee blijft Wenen een van de drukstbezochte Europese steden vanaf Schiphol. De route wordt door meerdere maatschappijen aangeboden. KLM en Austrian Airlines vliegen dagelijks meerdere keren naar Wenen. Daarnaast bieden lowcostmaatschappijen zoals Transavia ook regelmatige verbindingen aan. Dit maakt de Oostenrijkse hoofdstad goed bereikbaar voor zowel zakelijke reizigers als vakantiegangers. Dankzij de frequente vluchten en de goede verbindingen blijft Wenen een van de drukstbezochte steden voor Nederlandse reizigers.

