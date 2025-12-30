Militaire oefeningen verstoren vliegverkeer Taiwan

Al twee dagen lang zorgen militaire oefeningen voor grote verstoringen in het vliegverkeer in en rondom Taiwan. De oefeningen van de Chinezen lijken op wraakacties.

Maandag begon de Volksrepubliek China met militaire oefeningen rondom het eiland Taiwan. Volgens het staatspersbureau Xinhua, met een verwijzing naar het Chinese leger, voerde het verantwoordelijke Oostelijke Commando van het Volksbevrijdingsleger oefeningen uit ten noorden en ten zuiden van het eiland. Bij de oefeningen werden verschillende soorten operaties uitgevoerd.

Het ministerie van Defensie van Taiwan in Taipei registreerde op de eerste dag van “Justice Mission-2025” 130 missies van Chinese vliegtuigen en militaire drones. Dat is het op één na hoogste aantal genoteerde activiteiten. Enkel in oktober 2024 registreerden de autoriteiten er meer; toen stond de teller na één dag op 153 vluchten.

De militaire oefeningen bij het eiland zorgen voor grote verstoringen in het burgerluchtverkeer in en rondom Taiwan. Van de achttien standaard aanvliegroutes naar Taipei Taoyuan Airport zijn er op dit moment vijftien gesloten. Enkel een drietal routes in de richting van Japan zijn nog open voor gebruik. Voor de veiligheid krijgen alle vliegtuigen andere routes aangewezen. Vooralsnog zijn er geen internationale civiele vluchten geannuleerd.

Wraakacties

China houdt sinds 2022 steeds vaker grote militaire oefeningen van dit kaliber rondom Taiwan. Deze huidige operatie heet “Justice Mission-2025” en werd slechts 24 uur van tevoren aangekondigd. De oefeningen zijn een antwoord op de Amerikaanse toezegging van wapenleveranties. Peking noemde de oefeningen een ‘ernstige waarschuwing’ voor ‘separatistische krachten’.

Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van zijn grondgebied. Desondanks functioneert het eiland al decennialang als een zelfstandige democratie met eigen, onafhankelijke instituties en een eigen leger. Het eiland kan traditioneel gezien op steun rekenen van westerse bondgenoten als de VS en de EU. Ook buurlanden Japan en Zuid-Korea zegden onlangs nog hun steun aan Taiwan toe.