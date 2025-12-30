Nieuw Amerikaans radarvliegtuig voorlopig gered?

Eerder dit jaar annuleerde het Amerikaanse ministerie van Defensie de geplande aankoop van de Boeing E-7 Wedgetail. Dit nieuwe radarvliegtuig zou de vloot van verouderde E-3 Sentry “AWACS”-radartoestellen moeten vervangen. Het Amerikaanse Congres heeft hier nu een stokje voor gestoken.

Amerikaans minister van Defensie Pete Hegseth wil vol inzetten op het gebruik van satellieten in plaats van radarvliegtuigen. Totdat er voldoende satellieten in de ruimte zijn om dit volledig te dekken, zijn er nog wel radartoestellen nodig. Als tussenoplossing werd de E-7 Wedgetail als te duur en te laat beschouwd, waardoor er een streep door de order ging. In plaats daarvan zou de US Navy een aantal E-2D Hawkeye radarvliegtuigen beschikbaar moeten stellen.

The Wall Street Journal schreef eerder deze week dat het Amerikaanse parlement deze plannen heeft geblokkeerd. Tijdens de budgetbesprekingen heeft het Amerikaanse Congres de financiering voor de E-7 Wedgetail gegarandeerd. Hiermee kan het project voorlopig doorgaan. De Congresleden voerden als reden aan dat met de huidige bedreigingen in de veiligheid, bemande radarvliegtuigen essentieel zijn. Een gat laten vallen tussen de E-3 Sentry en toekomstige observatiesatellieten, zou onverantwoord zijn.

Wat dit betekent voor de vervanging van de NAVO AWACS radarvliegtuigen is nog onduidelijk. De NAVO heeft een gezamenlijke vloot van veertien E-3 Sentry radartoestellen, gestationeerd op de Duitse vliegbasis Geilenkirchen. Deze zouden vanaf 2031 vervangen worden door zes Boeing Wedgetails. Nadat Amerika zich terugtrok uit het Wedgetail project, stond de gezamenlijke aankoop door NAVO al op losse schroeven. Vorige maand werd bekend dat Nederland zich samen met zes andere landen oriënteert op een alternatief voor de Wedgetail.