Oorzaak vliegtuigcrash Drenthe bekend

In maart van dit jaar stortte een vliegtuigje in een veld aan de Brouwerswijk, Drenthe. Beide inzittenden overleefden het ongeluk niet. Inmiddels heeft de politie het onderzoek afgesloten.

Het vliegtuigje crashte met de neus naar beneden. Dat meldt de politie aan de hand van het onderzoek dat is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de vliegers bezig waren met een zogenaamde stall-oefening. Volgens de politie is de Fk14B2 Polaris op ‘relatief lage hoogte’ in een ‘overtrokken’ situatie terechtgekomen. Doordat ze relatief laag vlogen, hadden de piloten weinig tijd om te reageren.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft legt de oefening tegenover RTV Drenthe uit. Bij een stall-oefening proberen piloten expres steeds langzamer te vliegen, vertelt hij. ‘Tot de luchtstroming zegt: nu houdt het op, want je hebt altijd voorwaartse snelheid nodig. Als de aerodynamica niet meer werkt, duikt het vliegtuig met de neus omlaag. Dat moet je zien op te vangen.’

De slachtoffers waren een 67-jarige man uit Hoogeveen, Drenthe en een 56-jarige man uit Drachten, Friesland. Beiden waren bekenden binnen de vlieggemeenschap, de verslagenheid onder de betrokkenen is nog altijd groot. De twee waren eerder vanuit Lelystad geland op vliegveld Hoogeveen. De families werden kort na het incident op de hoogte gebracht.

Franse registratie

Het toestel waarmee de vliegliefhebbers boven Drenthe vlogen was een Fk14B2 Polaris, registratie F-JLPE. Het betreft een zogenaamd ultralight vliegtuig met plaats voor twee personen. Dit type werd eind jaren negentig in Duitsland ontworpen en is nog steeds in productie. Het beschikt over een vliegtuig-parachute, maar voor de inzet daarvan hadden de vliegers geen tijd.