VS maakt forse F-15-straaljagerdeal bekend

De VS heeft een grote deal aangekondigd voor de levering van F-15-gevechtsvliegtuigen aan Israël, kort na de ontmoeting tussen president Trump en de Israëlische premier Netanyahu.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte bekend dat het gaat om een grote deal gaat met een waarde van circa 8,6 miljard dollar. Het contract omvat de levering van 25 nieuwe F-15-toestellen in een voor Israël aangepaste configuratie, aangeduid als F-15IA. Daarnaast bevat het contract opties voor aanvullende vliegtuigen, evenals reserveonderdelen, training en logistieke ondersteuning.

De order zat er al een tijdje aan te komen: eind 2024 werd al een eerste aankondiging gedaan. Israël maakt al sinds de jaren zeventig gebruik van de F-15 en beschikt momenteel over meerdere varianten, waaronder de F-15A/B, F-15C/D en de F-15I ‘Ra’am’. Volgens het Pentagon onderstreept de deal de langdurige militaire samenwerking tussen de Verenigde Staten en Israël, terwijl Boeing met de order een extra impuls kan geven aan de F-15-productielijn in St. Louis.

Israël zet de F-15 al sinds de jaren zeventig in voor uiteenlopende missies. Het type speelt sinds de jaren negentig een belangrijke rol bij precisiestrikes in onder meer Libanon en Syrië. Met de F-15I ‘Ra’am’ voert het land vooral langere missies met zware bewapening uit. De nieuwe toestellen zijn gebaseerd op de modernste F-15-standaard en moeten de Israëlische luchtmacht over een paar jaar een extra aanvulling bieden op de al operationele F-35’s.