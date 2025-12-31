Airbus sluit het jaar af met een knaller

Airbus heeft er opnieuw een grote klant bij. Air China bestelt tientallen vliegtuigen van de A320neo-reeks. Daarmee sluit de Europese vliegtuigfabrikant de decembermaand goed af.

Airbus deed in december goede zaken in China. De China Aircraft Leasing Group bestelde dertig Airbus A320neo’s. Deze moeten uiterlijk in 2033 geleverd zijn. Elk vliegtuig biedt plaats aan zo’n 194 passagiers. Het nieuws komt een dag na de aankondiging dat twee andere Chinese maatschappijen ook flink hebben ingeslagen bij Airbus. Juneyao Airlines bestelde 25 toestellen uit de A320neo-familie Spring Airlines wilde er dertig hebben.

Air China, de flag carrier van het land, deed er gisteravond nog een flink schepje bovenop. De maatschappij bestelde zestig stuks van het paradepaardje van Airbus. De toestellen moeten tussen 2028 en 2032 worden geleverd. Wat de verdeling gaat worden tussen de hoeveelheid A319neo, A320neo en A321neo wordt later bepaald. De vliegtuigfabrikant sluit 2025 daardoor af met een knaller.

Het totale kostenplaatje komt daarmee uit op 9,5 miljard dollar voor Airbus, maar Air China meldt dat ze ‘een goede prijsconcessie’ kon doen. De airline zet verschillende middelen in om de financiering rond te krijgen, zoals bijvoorbeeld leningen bij de bank. Met de komst van de nieuwe A320’s in de toekomst zal de capaciteit van Air China met 6,5 procent stijgen.

Transavia en KLM

Ook in Nederland doet Airbus goede zaken. Op zaterdag 20 december landde de veertiende A321neo van Transavia op Schiphol. Extra bijzonder: het is het eerste toestel in het ‘nieuwe’ jasje. Daarmee wordt de nieuwe huisstijl van de groene maatschappij nu ook op haar vliegtuigen doorgevoerd. Bij KLM vliegen er inmiddels twaalf A321neo’s. Ook hier vervangen deze toestellen de verouderde en minder stille Boeing 737.