Boeing van de koning, en de Gulfstream van de KLu | Podcast

Van Spanje naar Dubai, gaat het deze keer. Verkeersvliegend als de ganzen, dus in V-Vorm. En in de toekomst ook nog eens op waterstof, elektriciteit of Jet-A1. Of combinaties van die drie. Dan gaat het verder met de BBJ van koning Willem-Alexander, en de Gulfstream van de Klu.

Bijna-botsend boven Curaçao reist u vervolgens van Angola naar Vietnam, met een stel Portugese Skymasters, die als Vietnam-Veteranen beschilderd zijn. Verder: Jungmanns en Jungmeisters… Spaanse Franco-Vliegtuigen die eigenlijk Nazi-Duits zijn. Heel wat moderner: de Full Electric Joby! Da’s een topper, vinden zowel Goof als Goot. Iets wat de Nextgen Fokker nog maar moet zien te worden. Hoe dan ook: gaat weer alle kanten op. Vermoeiend allemaal, maar hopelijk gaat dát u niet weerhouden. Probeer het in elk geval even!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

