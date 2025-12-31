Groen licht voor grote aanpassing Russisch toestel

Rusland bereikt vlak voor het einde van 2025 een grote mijlpaal. De luchtvaartautoriteit geeft groen licht voor een Tupolev Tu-214 die volledig op Russische systemen vliegt.

Sinds het uitbreken van de oorlog in 2022 is het voor Rusland steeds moeilijker om aan westerse goederen en producten te komen. Om te voorkomen dat sancties de Russische luchtvaart volledig de das omdoen, moet er binnenlands worden geïnnoveerd. En dat is nu gelukt. Op 27 december bevestigde de United Aircraft Corporation (UAC) dat door Rusland ontworpen systemen een goedkeuringscertificaat hebben gekregen. Het gaat hierbij onder andere om geavanceerde veiligheidssystemen. Deze zijn als eerste ingebouwd in de Tupolev Tu-214. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya heeft dit toestel – met de grote aanpassingen – nu gecertificeerd. Dat opent nieuwe deuren voor de Russische luchtvaart. Met de certificering kunnen de systemen nu ook in andere toestellen worden geïmplementeerd.

In de Tupolev zijn zeventien systemen aangepast. Onder andere de weerradar en de TCAS (Traffic Collision Avoidance System) zijn nu Russisch. Voorheen werden die systemen gemaakt door het Amerikaanse Honeywell, dat het monopolie erop had. Volgens de Russische minister van Industrie en Handel, Anton Alikhanov, is dat monopolie nu doorbroken. In 2026 moeten er acht nieuwe Tupolev T-214 vliegtuigen worden gebouwd, in 2027 nog eens twaalf , en vanaf 2028 moeten het er twintig per jaar worden. Dat is een ambitieus doel, aangezien de fabrikant in 2025 kampte met een ernstig personeelstekort. Daardoor werd het doel van vier Tupolevs leveren niet gehaald.

De Tupolev T-214 deed zijn intrede in 1996 bij Vnukovo Airlines, maar werd nooit echt een succes. Het programma kreeg een opleving in 2022, toen het vanwege sancties tegen Rusland lastig werd om aan westerse systemen en componenten te komen. Sindsdien werkt Rusland hard om onafhankelijk van Boeing en Airbus te worden.

Motorproblemen

De Russische luchtvaart werd in december geplaagd door motorproblemen. In zes dagen tijd werden tien incidenten gemeld. Dat gebeurde met toestellen van zowel Airbus, Boeing als Yakovlev. De Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.