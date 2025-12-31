Motor 737 valt kort na takeoff uit, bijzonder voorval

Een Boeing 737 MAX 8 van Ryanair-dochter Malta Air kreeg onlangs te maken met een motorprobleem. De oorzaak daarvan is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

De Boeing 737, registratie 9H-VUE, steeg op 8 december op vanaf de luchthaven van Krakow in Polen. De machine had als eindbestemming Milaan Bergamo. Om iets na 13 uur steeg vlucht FR3505, uitgevoerd door dochteronderneming Malta Air, op richting Italië. Maar op ongeveer twee kilometer hoogte kreeg de bemanning te maken met een bijzonder voorval.

Eén van de zonneschermen in de cockpit kwam los. En door een beetje pech kwam het zonnescherm precies tegen een engine start lever aan. Daardoor werd de brandstoftoevoer naar één van de motoren afgesloten. Hierop schakelde de motor zichzelf volledig uit. De bemanning van de Boeing 737 stuurde een Pan-Pan bericht uit. Daarmee wordt aangegeven dat een situatie urgent, maar niet levensbedreigend is. Vervolgens probeerde de crew de desbetreffende motor opnieuw op te starten. Dat bleek succesvol. Zo’n anderhalf uur na takeoff stond het toestel veilig op de grond in Milaan. Daar stond het vervolgens een tijdje aan de grond. Twee dagen na het voorval ging de Boeing opnieuw de lucht in.

Turbulentie

Eerder deze week moest een Ryanair-vlucht omkeren, toen het toestel in hevige turbulentie belandde. Tijdens de service ging het er zo ruig aan toe, dat trolleys door het gangpad slingerden. Ook raakten een aantal passagiers gewond toen ze tegen stoelen en bagage aan botsten. De vlucht, met eindbestemming Tenerife, werd afgebroken en de Boeing 737 keerde terug naar Birmingham. Daar werden de gewonde passagiers ter plaatse verzorgd.