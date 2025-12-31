Opmerkelijk: hierdoor vloog DHL 757 met geopende cargodeur

In 2021 moest een Boeing 757 van DHL kort na de start omdraaien vanwege een vlak na de takeoff opengevlogen cargodeur. De oorzaak daarvan is nu bekend.

De Boeing 757, registratie G-DHKZ, vertrok in de vroege morgen van 13 februari 2021 voor vlucht QY126 van Leipzig naar Frankfurt. Maar al op 6000 voet, omgerekend 1800 meter, moesten de piloten de klim afbreken. Vijftien minuten later stond de machine weer op de luchthaven van Leipzig. Eén van de vrachtdeuren was opengegaan. Daarbij vielen delen van de deur op de grond in de buurt van de elektriciteitscentrale in Schkopau. Nog diezelfde dag werd er een onderzoek naar het incident gestart. Bijna vijf jaar later is het rapport gereed.

De grote boosdoener bleek uiteindelijk ijs te zijn geweest. Winterse weersomstandigheden in combinatie met lage temperaturen en aangevroren mist zorgden ervoor dat de cargodeur niet volledig gesloten was. De aangevroren stukken ijs op microswitches in de vrachtdeur van de Boeing 757 zorgden ervoor dat ze in de gesloten positie bleven staan. Daardoor kwam er zowel in de cockpit als op het controlepaneel bij de deur geen waarschuwing. Het systeem gaf aan dat de deur goed dicht zat, ongeacht de daadwerkelijke positie van de switches. Van buiten af was het probleem ook niet zichtbaar.

Doordat de deur niet correct gesloten was, kon er lucht in het hydraulische systeem komen. Zo werden de vergrendelhaken uiteindelijk geblokkeerd door de veiligheidspennen. Toen het vliegtuig airborne was en blootgesteld werd aan een enorme aerodynamische kracht, vloog de vrachtdeur open. Automatisch sluiten ging ook niet meer, omdat het zwaartepunt niet goed lag. Daardoor had de bemanning van de Boeing 757 maar één optie: terugvliegen.

