Europees land koopt definitief Turkse straaljagers

Spanje en Turkije hebben een overeenkomst gesloten voor de aankoop van dertig Hürjet straaltrainers en lichte gevechtsvliegtuigen van Turkish Aerospace Industries. In totaal gaat het om een waarde van 2,6 miljard euro.

De leveringen van de geavanceerde jets staan gepland vanaf 2028. Voor Turkije is deze samenwerking ook van groot belang, aangezien het de eerste buitenlandse verkoop betreft van het Hürjet-programma.

TAI en Airbus als leveranciers

De deal, die eerder dit jaar in juli begon met een samenwerkingsovereenkomst, gaat verder dan enkel de verkoop van vliegtuigen. Het contract omvat een complete trainingsoplossing voor Spaanse gevechtsvliegers. Het Spaanse Ministerie van Defensie heeft Airbus aangewezen om de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe geïntegreerde gevechtstrainingssysteem (ITS-C) te leiden. Het programma wordt in nauwe samenwerking met Turkish Aerospace Industries, de fabrikant van de Hürjet Jet Trainer, uitgevoerd.

Vervanging van de oudere F-5

De aanschaf van dit type vliegtuigen heeft als belangrijkste doel de vervanging van de huidige F-5-vloot. Naast de levering van de nieuwe jets wordt in Spanje een Aircraft Conversion Centre opgericht. Daar worden toestellen volgens Spaanse specificaties aangepast. Ook het trainingscentrum bij de Fighter and Attack School op Talavera la Real Air Base in Extremadura wordt grondig gerenoveerd. Met deze maatregelen kan Spanje een volledig geïntegreerd pakket voor geavanceerde pilootopleiding opzetten, inclusief langdurig onderhoud en operationele ondersteuning, waarmee het land zijn gevechtstraining aanzienlijk moderniseert.

Hürjet-project

Het Hürjet-project, gelanceerd in 2017 door TAI, vloog voor het eerst in april 2023. Het eenmotorige toestel beschikt over een tandemcockpit en moderne avionica, ontworpen ter vervanging van de verouderde T-38 vliegtuigen die worden gebruikt voor geavanceerde training, en de F-5’s die voor aerobaticademonstraties in de Turkse luchtmacht worden ingezet. De Hürjet is 13,6 meter lang, heeft een spanwijdte van 9,5 meter, kan tot 45.000 voet stijgen en haalt een snelheid van Mach 1,4. Het toestel combineert geavanceerde trainingscapaciteiten met lichte gevechtsmogelijkheden, waardoor het geschikt is voor zowel opleiding als operationele inzet.