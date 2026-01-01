Close Menu
Airlines

Eurowings verrast reizigers met uitbreiding samenwerking

Door Leestijd: 2 minuten
Boeing 737-800 van Eurowings op Corfu © Remco de Wit

De samenwerking tussen Eurowings en Smartwings wordt komende zomer flink uitgebreid. De Duitse budgetmaatschappij gaat haar codeshare-netwerk verbreden met extra routes.

Een deel van de Smartwings-vluchten wordt daarbij uitgevoerd én verkocht onder Eurowings-vluchtnummers.

Nieuwe bestemmingen

Met deze samenwerking biedt Eurowings extra vakantieroutes vanaf Praag, vooral richting Italië en Griekenland. Nieuwe bestemmingen die aan het gezamenlijke netwerk worden toegevoegd zijn onder andere Corfu, Kos, Lamezia Terme, Larnaca en Thessaloniki. Met de uitbreiding krijgen passagiers meer keuze uit directe zomerroutes, terwijl tickets zowel bij Eurowings als Smartwings verkrijgbaar zijn.

Samenwerking begon al in 2021

De twee luchtvaartmaatschappijen werken al langer samen. In november 2021 tekenden Eurowings en Smartwings een eerste overeenkomst om vluchten elkaars codes te laten dragen. Vanaf maart 2022 waren de eerste routes een feit. Smartwings plaatste toen haar code op zestien Eurowings-bestemmingen, waaronder Köln, Hamburg, Barcelona, Athene, Malaga, Alicante, Faro, Rome en Mallorca. De timing bleek ideaal, want reizigers stonden na twee coronajaren weer te popelen om te vliegen. ‘De wens om te reizen is sterker dan ooit,’ zei Eurowings-CEO Jens Bischof destijds. Smartwings-CEO Roman Vik benadrukte dat de samenwerking het netwerk vergroot en de klant meer gemak biedt.

Transitiefase voor Smartwings

De uitbreidende samenwerking tussen Eurowings en Smartwings komt op een moment waarop Smartwings zelf in een grote transitiefase zit. De Tsjechische maatschappij heeft namelijk een nieuwe eigenaar. Pegasus Airlines rondde in december 2025 de overname van Smartwings en Czech Airlines af voor 154 miljoen euro. Opvallend detail is dat Pegasus hiervoor een Nederlandse constructie opzette via de nieuw opgerichte dochtermaatschappij in Amsterdam, om te voldoen aan de Europese eigendomseisen. De deal levert Pegasus in één klap een stevig Europees netwerk op met zo’n tachtig bestemmingen en 47 vliegtuigen, terwijl Smartwings toegang krijgt tot kapitaal, schaalvoordeel en een sterk groeiende partner. In dat licht bezien past de codeshare-uitbreiding met Eurowings in een bredere strategische herschikking binnen de Europese luchtvaartmarkt

Delen:

Redacteur. Vanuit zijn brede achtergrond als ondernemer en zijn ervaring als zweefvlieger zet Selim zich in voor de gezondheid van piloten en crew. Naast zijn interesse in human performance en operationele veiligheid schrijft hij over uiteenlopende onderwerpen binnen de luchtvaart, van dagelijks nieuws tot achtergrondverhalen. Als redacteur, ondernemer en spreker combineert hij praktijkervaring met actuele kennis om zijn passie voor vliegen te vertalen naar concrete inzichten binnen de sector.

Gerelateerde Artikelen