Eurowings verrast reizigers met uitbreiding samenwerking

De samenwerking tussen Eurowings en Smartwings wordt komende zomer flink uitgebreid. De Duitse budgetmaatschappij gaat haar codeshare-netwerk verbreden met extra routes.

Een deel van de Smartwings-vluchten wordt daarbij uitgevoerd én verkocht onder Eurowings-vluchtnummers.

Nieuwe bestemmingen

Met deze samenwerking biedt Eurowings extra vakantieroutes vanaf Praag, vooral richting Italië en Griekenland. Nieuwe bestemmingen die aan het gezamenlijke netwerk worden toegevoegd zijn onder andere Corfu, Kos, Lamezia Terme, Larnaca en Thessaloniki. Met de uitbreiding krijgen passagiers meer keuze uit directe zomerroutes, terwijl tickets zowel bij Eurowings als Smartwings verkrijgbaar zijn.

Samenwerking begon al in 2021

De twee luchtvaartmaatschappijen werken al langer samen. In november 2021 tekenden Eurowings en Smartwings een eerste overeenkomst om vluchten elkaars codes te laten dragen. Vanaf maart 2022 waren de eerste routes een feit. Smartwings plaatste toen haar code op zestien Eurowings-bestemmingen, waaronder Köln, Hamburg, Barcelona, Athene, Malaga, Alicante, Faro, Rome en Mallorca. De timing bleek ideaal, want reizigers stonden na twee coronajaren weer te popelen om te vliegen. ‘De wens om te reizen is sterker dan ooit,’ zei Eurowings-CEO Jens Bischof destijds. Smartwings-CEO Roman Vik benadrukte dat de samenwerking het netwerk vergroot en de klant meer gemak biedt.

Transitiefase voor Smartwings

De uitbreidende samenwerking tussen Eurowings en Smartwings komt op een moment waarop Smartwings zelf in een grote transitiefase zit. De Tsjechische maatschappij heeft namelijk een nieuwe eigenaar. Pegasus Airlines rondde in december 2025 de overname van Smartwings en Czech Airlines af voor 154 miljoen euro. Opvallend detail is dat Pegasus hiervoor een Nederlandse constructie opzette via de nieuw opgerichte dochtermaatschappij in Amsterdam, om te voldoen aan de Europese eigendomseisen. De deal levert Pegasus in één klap een stevig Europees netwerk op met zo’n tachtig bestemmingen en 47 vliegtuigen, terwijl Smartwings toegang krijgt tot kapitaal, schaalvoordeel en een sterk groeiende partner. In dat licht bezien past de codeshare-uitbreiding met Eurowings in een bredere strategische herschikking binnen de Europese luchtvaartmarkt