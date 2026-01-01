Grote opluchting bij KLM en personeel

KLM heeft op oudjaarsdag bekendgemaakt dat het een nieuwe cao voor het cabinepersoneel heeft afgesloten met de drie vakbonden VNC, FNV Cabine en De Unie.

Na een positieve ledenraadpleging bij alle betrokken bonden zijn de afspraken nu officieel.

Loonsverhoging van 3,25 procent

De cao geldt voor twee jaar, van 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2027, en voorziet in een loonsverhoging van in totaal 3,25 procent, verspreid over drie momenten. Daarnaast ontvangen alle cabinecollega’s een eenmalige netto-uitkering van 750 euro in januari 2026, gebaseerd op een fulltime dienstverband. Naast de salarisafspraken zijn er ook belangrijke afspraken gemaakt over werkroosters, toeslagen en duurzame inzetbaarheid.

80-90-100-regeling verlengd

Volgens de afspraken wordt de 80-90-100-regeling verlengd. Deze regeling stelt medewerkers in staat tachtig procent van hun werk te doen, terwijl zij negentig procent van hun salaris behouden en volledig pensioen opbouwen. Verder is een nieuwe tijdelijke RVU-regeling voor vervroegd uittreden overeengekomen en is er een terugkeerbeleid voor personeel dat overstapt naar een grondgebonden functie.

Moeizame onderhandelingen

De nieuwe cao komt nadat de onderhandelingen lange tijd stroef verliepen. Eind september 2025 had VNC de gesprekken tijdelijk stilgelegd. Volgens de bond was het voorstel van de luchtvaartmaatschappij ‘nog altijd onvoldoende’ en dekte het huidige loonbod de inflatie niet. VNC benadrukte dat KLM bleef inzetten op ‘werkdrukverhogende maatregelen zonder echte, structurele compensatie’. KLM noemde het teleurstellend dat VNC de gesprekken verliet en wees erop dat de maatschappij een verbeterd bod had gedaan. ‘We willen samen met alle cabinebonden, dus ook VNC, tot een nieuwe cao komen die recht doet aan de inzet van onze collega’s én aansluit bij de financiële situatie waarin KLM zich bevindt’, zei een woordvoerster van de maatschappij.