TUI-topman viert route: ‘Nog nooit zoveel passagiers vervoerd’

TUI viert een bijzondere mijlpaal met 250.000 passagiers in 2025 op de route tussen Amsterdam en Curaçao. De gelukkige reiziger werd op het vliegveld verrast met gratis tickets.

Recordaantal vluchten in 2025

Het bereiken van deze mijlpaal komt in een jaar waarin TUI fly een ongekend aantal vluchten naar Curaçao uitvoerde. Tijdens de drukke kerstperiode werden maar liefst 18 retourvluchten uitgevoerd tussen Amsterdam en Curaçao, het hoogste aantal ooit in deze periode. Nog nooit eerder vervoerde een reisorganisatie zoveel reizigers in één jaar naar het Caribische eiland. De verbinding speelt een belangrijke rol voor zowel vakantiegangers als bezoekers die familie en vrienden willen ontmoeten op het eiland. ©Tui

Arjan Kers, Managing Director TUI Nederland en België, zegt: ‘In 2025 hebben we een recordaantal trajecten gevlogen tussen Amsterdam en Curaçao. In de 20 jaar dat we deze route bedienen, hebben we nog nooit zoveel passagiers vervoerd naar dit prachtige eiland. De verwelkoming van de 250.000ste passagier in één jaar laat zien hoe succesvol en langdurig onze samenwerking met Curaçao is.’ Volgens hem is de frequente en betrouwbare luchtverbinding van groot belang voor het toerisme, de economie en de familiebanden tussen Curaçao en Europa.

Uitbreiding van vluchten in 2026

De sterke vraag naar de bestemming vertaalt zich ook in groeiplannen voor 2026. TUI fly breidt de capaciteit uit met extra vluchten in april en mei, op dinsdag en zondag, waarmee het totaal stijgt naar vijftien vluchten per week tussen Amsterdam en Curaçao. Deze uitbreiding zorgt bovendien voor extra capaciteit naar andere populaire bestemmingen zoals Bonaire, Aruba en Punta Cana.