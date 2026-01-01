Vliegtuigbanden blijven in Rusland belanden via schimmige omwegen

Rusland blijkt ook afgelopen jaar nog vliegtuigbanden van het Franse Michelin te hebben bemachtigd. Dat meldt The Guardian, op basis van analyse van de Oekraïense Economic Security Council.

Tussen oktober 2024 en maart 2025 arriveerden in Rusland bijna 2.700 Michelin-luchtvaartbanden met een geschatte waarde van ruim 7 miljoen dollar. Het is een van de inmiddels talrijke voorbeelden waarbij Moskou aan de westerse sancties op export van vliegtuigonderdelen weet te ontkomen. Ook Michelin is sinds maart 2022 gestopt met alle export en commerciële activiteiten in Rusland na de invasie van Oekraïne, maar via omwegen weet het land toch nog aan reserve-onderdelen te komen.

Eerder onthulde de Britse krant al dat Rusland in 2023 voor circa 28 miljoen dollar aan Michelin-banden wist te importeren. De nieuwste leveringen lijken te zijn verlopen via een netwerk van tussenhandelaren in landen als Turkije, Spanje, Saudi-Arabië en India. Ook duikt de naam op van een vermeend Brits bedrijf, “General Trade Solutions (UK)”, dat echter niet voorkomt in officiële Britse bedrijfsregisters. De grootste Russische afnemer in 2024 was Melaris LLC, een onderneming met banden met het Russische militair-industriële complex.

Michelin benadrukt dat het geen enkele betrokkenheid heeft bij deze transacties en dat geen van de genoemde tussenpersonen klant is van het bedrijf. Volgens de fabrikant zijn de interne controles op sanctienaleving recent aangescherpt, wat het aantal omzeilingen zou hebben verminderd. Tegelijkertijd wijst Michelin op mogelijke foutieve aangiften of zelfs namaakproducten, en op de complexe distributieketens in de luchtvaartbandenmarkt.