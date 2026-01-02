Dronken passagier maakt het erg bont, loopt platform op

Een passagier heeft het vlak voor het einde van 2025 erg bont gemaakt. De man was zo dronken dat hij de boel op stelten zette en vervolgens het platform op wandelde.

De 25-jarige passagier probeerde op 30 december vanaf Perth Airport te reizen. Hij had echter zo veel gedronken, dat hij voor de vlucht werd geweigerd. Daar was de Nieuw-Zeelander het echter niet mee eens. Hij brak het glas van een alarmknop, waardoor deze werd geactiveerd. In de ontstane chaos duwde hij het personeel opzij, en kreeg zo toegang tot de zogeheten ‘airside.’ Dit gebied is zwaar beveiligd, en hier kom je niet wanneer je geen geldige personeelspas of boardingpas hebt.

Nadat hij het personeel aan de gate voorbij was, wandelde de dronken man het platform op. Toen hij richting een vliegtuig liep, werd hij overmeesterd door het grondpersoneel. Inmiddels was de politie ook al ingelicht. De passagier werd gearresteerd en gelijk de volgende dag mocht hij zich voor zijn daad verantwoorden bij de rechtbank van Perth. Er hangt hem nu een boete van 15.650 Australische dollars boven het hoofd, omgerekend bijna 9000 euro.

Alaska Airlines

Onlangs liet een passagier aan boord van een Boeing 737 het flink uit de hand lopen. De man was met Alaska Airlines onderweg van Deadhorse naar Anchorage. Op kruishoogte begon hij ineens te hallucineren en riep dat de vleugels waren verdwenen en iedereen dood zou gaan. Daarop wilde hij de deur van het toestel open trekken. Passagiers wisten hem bijtijds te overmeesteren. Na de landing bleek dat de man veel drank en antidepressiva had gebruikt. Er hing hem een celstraf van twintig jaar boven het hoofd.