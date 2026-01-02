Franse luchtmacht gaat definitief in zee met Saab

Frankrijk heeft de deal met Saab officieel rond. Het land schaft twee GlobalEye-vliegtuigen aan. Ze worden tussen 2029 en 2032 verwacht.

Dat Frankrijk het oog op de toestellen had laten vallen, was al even bekend. Op de Parijs Air Show van 2025 tekende het land een intentieverklaring om twee GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C) te kopen. Op de laatste dag van 2025 bracht de Zweedse fabrikant Saab naar buiten dat de deal nu rond is. Het Franse Directoraat-Generaal voor Defensie (DGA) gaat akkoord met het contract voor de toestellen. Het kost Frankrijk 1,3 miljard dollar. Daarvoor krijgen ze twee GlobalEye’s, materieel, training en ondersteuning. In het contract zit ook een optie tot aanschaf van twee extra vliegtuigen.

De GlobalEye is uitgerust met een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en controle vanuit de lucht. Het kan op afstanden van 550 kilometer objecten opsporen en herkennen ter land, ter zee en in de lucht. Het toestel is gebaseerd op de Bombardier Global 6000/6500. Op den duur gaan de Saab-machines de verouderde E-3F Sentry AWACS vervangen. Deze vliegen al sinds 1991 bij de Franse luchtmacht.

De CEO van Saab, Micael Johansson, is blij met de Franse keuze voor GlobalEye. ‘Met deze keuze investeert Frankrijk in een zeer modern en krachtig systeem voor vroegtijdige waarschuwing en controle vanuit de lucht. Het versterkt de Franse soevereiniteit en versterkt de algemene bescherming van Europa’, aldus de CEO. Met de aanschaf van de toestellen voegt het land zich bij de Verenigde Arabische Emiraten en Zweden, die allebei al eerder voor de GlobalEye kozen.

Saab Gripen

Het best verkopende gevechtsvliegtuig van Saab is de Gripen. De vliegtuigfabrikant kreeg eind jaren zeventig de opdracht om een waardige opvolger voor de Saab Draken en Viggen te vinden. In 1987 werd het eerste toestel gepresenteerd. Maar verschillende problemen zorgden ervoor dat de eerste prototypes crashten. Na een moeizame start ontwikkelde de Gripen zich toch tot het verkoopsucces van Saab. Onder andere Zweden, Hongarije, Tsjechië en Thailand vliegen met dit type.