Miljoenenluchthaven komt vrijwel leeg te staan

De luchthaven is gebouwd voor miljoenen passagiers per jaar. Toch lukt het maar niet om maatschappijen naar het vliegveld te trekken én te behouden. Nu verliest Neom Bay opnieuw belangrijke routes.

De luchthaven van Neom Bay ligt in het noordwesten van Saoedi-Arabië en is een van de vier vliegvelden die het futuristische miljoenenproject Neom moeten ondersteunen. De luchthaven verwelkomde voor het eerst een vliegtuig in 2019, toen werknemers van het Neom-project landden. De eerste commerciële vluchten vonden plaats in de zomer van 2022.

Het meest opmerkelijke onderdeel van het futuristische project is ‘The Line’. Dit glazen, kaarsrechte bouwwerk in de woestijn zou 170 kilometer lang, vijfhonderd meter hoog en tweehonderd meter breed moeten worden. Bovendien zou alles zich op vijf minuten loopafstand moeten bevinden en volledig CO2-neutraal zijn. Inmiddels is de bouw ervan stilgelegd.

Dat heeft ook invloed op de luchthaven aan de Rode Zee. Het vliegveld heeft slechts een handjevol routes en verwelkomt maar drie vliegtuigen per dag. Dat worden er binnenkort minder. De grootste airline, Saudia, stopt met een tweetal routes vanaf Neom Bay. Zowel de verbinding met Istanbul als die met Londen-Gatwick verdwijnt; elk goed voor twee wekelijkse verbindingen.

Toerismepush

Saudia is met afstand de grootste luchtvaartmaatschappij op het vliegveld in Noordwest-Saudi-Arabië. De airline is goed voor 67 procent van de verbindingen; naast Istanbul en Londen-Gatwick heeft ze vluchten naar Caïro, Dammam, Dubai, Jeddah en Riyad. Verder vliegen Nile Air (Caïro), Flyadeal (Dammam), Flydubai (Dubai) en Qatar Airways (Doha) op de Saudische luchthaven.

De luchthaven is onderdeel van een groter project om meer toeristen naar Saudi-Arabië te halen. Zo staat er een nog grotere luchthaven voor de regio gepland. Verder lanceert het land de ene na de andere luchtvaartmaatschappij. Vorige maand werd nog een luxe-airline opgezet met de naam BeOnd. Deze wil tegen 2030 minimaal een miljoen premium-passagiers vervoeren.