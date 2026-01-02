Rusland gaat de boer op met Sukhoi

Eind januari vindt de Wings India Air Show plaats in Hyderabad, India. Voor het eerst sinds lange tijd laat ook Rusland weer vliegtuigen zien; zowel Sukhoi als Ilyushin is van de partij.

Het Russische staatsluchtvaartbedrijf United Aircraft Corporation (UAC) reist eind januari naar India af met twee van haar vliegtuigen. Het gaat om een Sukhoi SJ-100 (Superjet) en een Ilyushin Il-114-300. Beide zijn kleine, regionale toestellen met plaats voor enkele tientallen tot honderd passagiers. Rusland probeert deze vliegtuigen internationaal aan de man te brengen.

‘Het tonen van de SJ-100 en Il-114-300 is onderdeel van de deelname van United Aircraft Corporation aan de Wings India Air Show, met steun van het Russische ministerie van Industrie en Handel en de Russische handelsmissie in India,’ meldt een woordvoerder aan het Russische staatspersbureau TASS. Het gaat om een statische display waarbij geïnteresseerden de toestellen van dichtbij kunnen bekijken.

De keuze om de toestellen specifiek in India te tonen, is niet onverwacht. Tijdens de vorige vliegshow in Dubai spraken Rusland en India onder andere over de gezamenlijke ontwikkeling van de Sukhoi SJ-100. Het Indiase bedrijf Hindustan Aeronautics Limited (HAL) zou daarbij onderdelen gaan produceren voor het toestel, wat het “Made in India”-plan van de overheid ondersteunt.

Superjet

De Sukhoi Superjet 100, onlangs omgedoopt tot de SJ-100, speelt een sleutelrol in de Russische ambitie om een volledig eigen commerciële luchtvaartindustrie op te bouwen. Dit proces kwam in een stroomversnelling nadat westerse sancties de Russische luchtvaartsector hard troffen. Het vliegtuig moet voortaan gebruikmaken van uitsluitend niet-westerse onderdelen.

In het voorjaar van 2025 maakte de SJ-100 bijvoorbeeld een eerste testvlucht met Russische motoren. Voorheen waren de motoren afkomstig van een joint venture tussen het Franse Safran en een Russische partner. De nieuwe PD-8-motoren zijn van het Russische Aviadvigatel, gevestigd in Perm, twaalfhonderd kilometer ten oosten van Moskou.