Winters weer slaat toe op Schiphol

Op Schiphol zijn vrijdagochtend enkele tientallen vluchten geannuleerd. De luchthaven adviseert reizigers de reisinformatie goed in de gaten te houden.

Meerdere delen van Nederland werden vrijdagochtend wakker met winterse taferelen. Op verschillende plekken zijn dunne laagjes sneeuw gevallen, elders is ijzel ontstaan. Ook hebben grote delen van het land te maken met flinke windstoten, waaronder Schiphol. Als gevolg hiervan hebben meerdere maatschappijen vluchten moeten annuleren op de tweede dag van het jaar.

Onder de annuleringen vallen verschillende vluchten van KLM, waaronder naar Aberdeen, Bordeaux en Boedapest. Ook andere maatschappijen zoals easyJet, Scandinavian Airlines en ITA Airways hebben verscheidene vluchten moeten annuleren of vertraagd laten vertrekken. Schiphol adviseert reizigers de actuele reisinformatie goed in de gaten te houden.

Op Flightradar24 is te zien dat vluchten die nog wel landen vooral op de Buitenveldertbaan binnenkomen. Vertrekkende vluchten stijgen op in zuidwestelijke richting vanaf de Kaagbaan.

Spectaculaire beelden

Stormachtig weer hoort erbij in dit seizoen. Piloten en luchtvaartmaatschappijen bereiden zich daar zorgvuldig op voor: het operationele centrum van een airline analyseert van tevoren welke vluchten naar verwachting wel en niet door kunnen gaan. Vliegers nemen bovendien vaak extra brandstof mee, zodat ze kunnen uitwijken naar een andere luchthaven als dat nodig is.

Eerder zorgde storm Benjamin voor flink wat hinder op Schiphol. Voor piloten op vluchten die wel doorgaan, zorgt dit soort stormachtig weer juist voor een uitdaging, en dat levert altijd mooie beelden op: van indrukwekkende vliegkunsten tot wiebelende finals en spannende crosswind-landingen. Eerder plaatste Up in the Sky een compilatie van deze spectaculaire landingen.