TUI wint strijd voor “nieuwe” route

TUI heeft goedkeuring gekregen voor een “nieuwe” route vanaf Amsterdam. De goedkeuring liet even op zich wachten.

TUI mag de route Amsterdam-Zanzibar-Mombasa-Amsterdam uitvoeren. Dat gebeurt volgens de zogenaamde ‘eerste en tweede vrijheden van de lucht’. In dit geval betekent het onder meer dat TUI op de route tussen Zanzibar en Mombasa geen passagiers mag oppikken voor alleen dat specifieke traject.

In juni 2025 meldde het Keniaanse medium The Business Daily nog dat de Keniaanse luchtvaartautoriteit KCAA een eerste aanvraag van TUI niet goedkeurde. Daarbij verwijst de krant naar een bericht gepubliceerd op 30 mei door de autoriteit zelf, waarin stond dat deze een verzoek van TUI Airlines Nederland voor chartervluchten afwees. Hoe het verhaal zich vervolgens ontwikkelde, blijft vooralsnog onduidelijk, maar de goedkeuring is inmiddels rond.

Dreamliner

De maatschappij gaat de chartervluchten uitvoeren met een Boeing 787-8 Dreamliner, waarvan ze er op dit moment vier in haar vloot heeft. Het gaat specifiek om chartervluchten waarbij toeristen naar de Afrikaanse oostkust worden gebracht voor vakanties in een van de resorts van de touroperator. Het bedrijf voert al reguliere vluchten uit naar Tanzania en Kenia.

Er zijn veel verschuivingen gaande in de vlootstrategie van TUI. Recent deed de Engelse tak afstand van haar eerste Boeing 787-8 Dreamliner. De Belgen namen in 2024 afscheid van een van hun beide toestellen; dit toestel verhuisde naar de Nederlandse tak. De resterende Belgische Dreamliner verdween uiteindelijk eveneens, omdat de airline haar operaties niet op rendabele wijze kon voortzetten met slechts één machine.