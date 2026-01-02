Twee 737’s beginnen nieuwe jaar slecht

Op de luchthaven van Raleigh-Durham zijn twee Boeing 737’s het nieuwe jaar slecht begonnen. Een van beide toestellen raakte het andere terwijl het naar de juiste plek werd gesleept.

Het gaat om een Boeing 737-700 van Avelo Airlines en een Boeing 737 MAX 8 van Southwest. De 737-700 stond op de sleepwagen en werd in positie gesleept toen deze tegen de Southwest-Boeing aanbotste. Daarbij raakte het linkervleugeluiteinde van het Avelo-toestel de rechter staartvleugel van de MAX 8. Bij het incident raakte niemand gewond.

Het incident vond vroeg in de ochtend plaats, nog voordat passagiers de vliegtuigen hadden betreden. Beide 737’s konden daarna niet meer verder en moesten wachten op onderhoud. De activiteiten op het vliegveld konden verder gewoon worden hervat en getroffen passagiers werden op de hoogte gesteld van het oponthoud.

Two 737s sustained damage after one clipped the other at Raleigh-Durham International Airport on New Year’s Day.



The incident occurred when an Avelo 737-700 that was being towed clipped into a parked Southwest 737 MAX on Thursday morning, according to RDU officials.



Nobody was… pic.twitter.com/m13UEHsMeX— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 2, 2026

Steeds vaker

Botsingen op Amerikaanse luchthavens vinden regelmatig plaats. Een jaar geleden botste bijvoorbeeld een Airbus A350-900 tegen een Bombardier CRJ 900 van Delta’s regionale dochtermaatschappij, Endeavor Air. Daarbij liep het kleinere toestel aanzienlijke schade op aan de staart. Bij dat incident raakte één persoon aan boord van de CRJ gewond.

Ook vond er in de laatste week van 2025 nog een opvallend incident plaats. Het betrof een Airbus A320neo van Volaris El Salvador en een Embraer E145 van United Express. De Airbus van Volaris stond klaar om op te stijgen vanaf landingsbaan 33L, terwijl de Embraer van United Express klaarstond om op te stijgen vanaf landingsbaan 33R.

Na het opstijgen dachten de piloten van het toestel van Volaris dat ze de instructie hadden gekregen om naar rechts af te slaan en contacteerden zelfs de luchtverkeersleiding om te bevestigen dat dit de juiste vliegrichting was. De verkeersleider herhaalde in eerste instantie de instructie, niet wetende dat het vliegtuig al aan de verkeerde bocht was begonnen, en zei: ‘Even kijken, Jetsal 4321, ja, dus bocht naar links naar 110.’