China bouwt aan nieuw vliegtuig

In China gaat vliegtuigfabrikant COMAC van start met een nieuw toestel. Het gaat om een verlengde variant van zijn vlaggenschip, de C919. Een klant van het eerste uur is ook nu weer van de partij.

COMAC, of Commercial Aircraft Corp of China, wil een nieuw vliegtuig bouwen. Het moet een verlengde versie worden van de C919. Volgens insiders heet het toestel de C919-800 en moet het plaats bieden aan meer dan tweehonderd passagiers, zo meldt de South China Morning Post. De huidige COMAC C919 heeft ruimte voor maximaal 192 reizigers, afhankelijk van de configuratie.

De Chinese staatsvliegtuigfabrikant gaat deze uitdaging aan samen met klant van het eerste uur China Eastern Airlines. De maatschappij, met haar thuisbasis in Shanghai, was de launch customer van het vliegtuig en heeft inmiddels veertien exemplaren van het type C919-100 in haar vloot. Verder heeft de luchtvaartmaatschappij nog eens meer dan negentig vliegtuigen in bestelling staan bij COMAC.

Jason Zheng, een bekende Chinese luchtvaartanalist, zegt tegenover de South China Morning Post dat de samenwerking tussen COMAC en de luchtvaartmaatschappijen de aantrekkingskracht en verkoopbaarheid van de C919 vergroot. ‘Zodra China Eastern invloed heeft op de verbetering van het ontwerp, is de kans groter dat de maatschappij nieuwe bestellingen plaatst’, aldus Zheng.

Kopie van Airbus en Boeing?

De C919 vliegt inmiddels al een paar jaar in China. Het toestel vertoont veel gelijkenissen met een Airbus A320 of een Boeing 737; een gemiddelde passagier zou het verschil niet merken. Toch is het vliegtuig noemenswaardig, vooral vanwege de maatschappijen die het toestel inzetten. Een vlucht aan boord van de COMAC bij China Eastern is een wereld van verschil vergeleken met Europese maatschappijen.

