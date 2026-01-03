Groot gat in luchtruim Zuid-Amerika

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een belangrijke waarschuwing uitgegeven na acties van de regering-Trump. Het gevolg is een gapend gat in het luchtruim boven Zuid-Amerika.

Op foto’s uit Caracas zijn vuur en rookwolken te zien; ook zijn er verscheidene luide explosies gehoord in de Venezolaanse hoofdstad. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, wees direct naar Washington als aanstichter van het geweld. Hoewel Trump de aanvallen op het moment van schrijven zelf nog niet heeft bevestigd, deden anonieme functionarissen dat wel tegenover Reuters en FOX.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) besloot daarop het luchtruim boven Venezuela gesloten te verklaren. Luchtvaartmaatschappijen kunnen niet langer veilig boven het Zuid-Amerikaanse land vliegen. Eerder waarschuwde de FAA maatschappijen ook al voor de gevaren in het luchtruim boven Venezuela. Op FlightRadar24 leiden deze waarschuwingen tot een groot, leeg gat boven het continent.

© FlightRadar24 groot gat boven het luchtruim Venezuela ©Flightradar24

Dreiging

De spanningen in het gebied zijn de afgelopen periode hoog opgelopen. De VS beschuldigen Maduro ervan banden te hebben met criminele drugsorganisaties. Ook hebben de Amerikanen de afgelopen maanden zo’n twintig vermeende drugsboten onder vuur genomen en bommenwerpers voor de Venezolaanse kust ingezet als show of force.

Het dreigement vanuit Washington leidde meermaals tot gevaarlijke situaties, waaronder boven Curaçao. Het eiland ligt op slechts enkele tientallen kilometers van de kust van Venezuela. De Amerikanen voerden meermaals militaire vluchten uit richting Zuid-Amerika zonder de transponder in te schakelen. Daardoor waren de vliegtuigen onzichtbaar op de radar van de luchtverkeersleiding.

Een incident vond bijvoorbeeld plaats na het vertrek van een JetBlue A320 vanuit Willemstad richting New York, toen een Amerikaans legervliegtuig gevaarlijk dichtbij kwam. Volgens de bemanning vloog het toestel zonder ingeschakelde transponder. De luchtverkeersleiding op Curaçao bevestigde later dat het toestel inderdaad niet correct werd waargenomen en registreerde het incident.